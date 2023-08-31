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杭州亞運｜港空手道隊派歷來最強陣容出戰　總教練：若有4至5面獎牌是夢幻佳績 (19:41)

中國香港空手道隊今午（31日）在香港體育學院會見傳媒，分享備戰杭州亞運的情况。總教練威廉湯馬士（William Thomas）直言，港隊派出歷來最強團隊，若能贏得4、5面獎牌的話，將是夢幻的佳績。星將劉慕裳誓為港隊奪下歷來亞運首金，至於「夫妻檔」鄭子文及曾綺婷，同樣盼在生涯最後一屆亞運踏上頒獎台。

空手道港隊日前邀請多名世界頂尖的選手到港集訓兩周，而港隊總教練威廉湯馬士表示，港隊下月8日出戰世界一級空手道超級聯賽愛爾蘭站後，將赴上海集訓作最後備戰。他直言新科亞洲冠軍劉慕裳及曾綺婷為獎牌希望，「劉慕裳知道亞運是一個新挑戰，她要練得更刻苦、更投入才有機會再贏，但我和她也對亞運充滿信心。至於曾綺婷同樣表現穩定，在不同的賽事也贏得獎牌，不只亞洲賽冠軍」。

威廉湯馬士續指今屆港隊派出最強陣容，除了上述兩人外，其他運動員亦有力衝擊獎牌，他笑言：「我想每個項目都有牌，但是若有2面獎牌是意料中事，3面也不會令人意外，這是他們可做到的水平，但若有4、5面獎牌就是夢幻的成績」。

空手道港隊在上屆雅加達亞運，有劉慕裳和蔡韻瑜分別掛銅，前者因在美國集訓缺席記者會，但也預先拍下短片分享近况，直言期望於女子個人形奪金：「今年7月亞洲賽得金牌，能夠檢視自己和日本選手（清水希容）的實力，這給我好大動力，希望我的水平，足以令我在亞運得金牌」。

港隊「夫妻檔」鄭子文及曾綺婷，同樣盼在生涯最後一屆亞運首次踏上頒獎台。曾綺婷早前在亞洲賽女子個人組手50公斤級以下奪冠，表示在決賽擊敗哈薩克籍對手Moldir Zhangbyrbay令她增添信心，「她算是我的宿敵，我的訓練都是針對其弱點去練，很高興可擊敗她贏冠軍。不過，贏到金牌、開心完就要放下，因為我不想獎牌變想成包袱及壓力，我會專注訓練，當作是新一頁去準備亞運」。

鄭子文除了出戰個人形，亦會伙洪晧崴及鄧宇軒角逐隊際形，3人日前到日本集訓，改善動作鋪排、流暢度並增加可觀性。鄭子文不諱言放眼亞運獎牌，「隊際形講默契，雖然我們從亞運提名至今，成軍只有4、5個月，但我一直和洪晧崴夾開，算好快上手。我們在亞洲賽得第5，希望亞運有大突破」。他續指，和妻子曾綺婷已有共識，會在今年亞運及世界賽後淡出賽場，後者笑言會好好享受今年運動員生涯，但期望之後減少比賽，以家庭為主。

香港空手道代表隊名單

男子個人形：鄭子文

男子隊際形：鄭子文、洪晧崴、鄧宇軒

男子個人組手60公斤以下級：周家謙

男子個人組手67公斤以下級：鄭栩彬

女子個人形：劉慕裳

女子個人組手50公斤以下級：曾綺婷

女子個人組手55公斤以下級：蔡韻瑜

女子個人組手68公斤以上級：何佳恩

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