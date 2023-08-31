港超︱奧地利國腳恩查參與傑志首操　盼在亞洲顯實力　稱可跟金信煜合作攻堅 (14:30)

恩查周二抵港後，今早首在傑志中心參與首課操練，之後首接受香港傳媒訪問。暱稱「JJ」的恩查稱，今次是他第二次來港，首次是旅行，問到為何選擇在港落班，他形容香港是大城市，雖經過12小時長途航班，抵步2、3天後一切感覺都很好，「我認為這對我是很大機會在亞洲市場，我已在歐洲踢波18年，想看些新事物，我認為來傑志的機會很好，可以參與亞冠盃，我想在亞洲展示實力，希望我們有個好球季」。他透露簽了「1+1」合約，期望至少留港兩年，也希望像在格拉茨般，在傑志成為傳奇球員。

對於上季曾兩度受傷長唞，在格拉茨於各項賽事僅上陣14場入1球，不過JJ稱在母會參與過季前集訓後，現時狀態感覺不錯，已準備好隨時比賽，只需一些時間適應傑志踢法。至於未有選擇過去常穿的13號，他解釋因傑志已有球員穿上，故選擇代表他出生年份（1989年）的89號，又提及來港前曾詢問傑志及港足前助教的同鄉盧斯爾對香港足球的意見，加上傑志陣中早已認識曾在土耳其聯賽交手、今夏加盟的中場奧拿斯。

現時傑志多達8名外援及4名亞援，前場包括有韓國前國腳金信煜、上季香港足球先生明加索夫，還有伊高沙托尼及祖連奴等巴西兵，JJ稱知道位置競爭激烈，稱自己可任前鋒及翼鋒等多個位置，只要有上陣機會，就會向教練展示實力。他形容金信煜高大強壯，是好球員，「（位置競爭）這就是足球，如果教練想，我們可以同場比賽，一個高、一個矮」。

超強颱風「蘇拉」逐漸逼近本港，傑志周六港超對東方能否如期舉行成疑，「貴人出門招風雨」，令恩查的處子戰勢押後，JJ也笑稱想不到來港數天就遇上強颱風，但提及過去都試過因下雪而比賽改期，故不是新鮮事。

傑志總教練朱志光透露，恩查起初對來港落班不太感興趣，有兩晚曾跟對方詳談，「可能畀我感動到，好似媾女咁，他亦問我好多嘢，我叫佢信我」。他形容恩查的射術與前球員丹恩奴域接近，至於每場外援選擇，朱sir笑着反問記者應如何選擇，「可能到時抽吧，組合多到我都唔記得，任何組合都可發生，但亞冠在前場或需有較多跑動的球員」。至於金信煜會否留隊，朱稱「全部留低我最鐘意」。

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