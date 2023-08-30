籃球世盃︱中國隊生死戰不敵波多黎各　小組出局轉戰名次賽 (22:13)

中國男籃是役在陣容上作出調整，歸化兵李凱爾先列後備。而國家隊開賽初段曾落後7：16，但在暫停後連取6分收窄分差，但波多黎各隊及後亦回敬一段7：0攻勢，首節中國隊落後16：23。波軍次節開局再打出一段7：0攻勢擴大優勢，半場拉開52：37。

國家隊下半場在第3節中段連取7分，一度將落後收窄至個位數差距，加上趙繼偉在第3節結束射入壓哨三分，第3節結束落後69：78。惟國家隊在末節初段「啞火」，反觀波多黎各隊頻頻在禁區得分，雙方分差再被拉開，中國隊即使末段急起直追，但為時己晚，終以89：107告負，小組賽3戰全敗排包尾出局，將轉戰名次賽，爭取巴黎奧運入場券。中國隊此役有4名球員得分上雙，李凱爾則攻入9分。

至於被視為奪冠大熱的美國隊，12名上陣球員皆有得分，當中效力NBA明尼蘇達木狼的新星安東尼愛華士攻下全場最高22分，帶領這支「夢幻不再」的美國隊在C組以110：62大勝約旦隊，分組賽3戰全勝首名晉級。而NBA達拉斯獨行俠球星盧卡當錫同日取得19分、7個籃板及9次助攻，帶領斯洛文尼亞隊以92：77擊敗佛得角隊，在F組3戰全勝首名出線。

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