明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

籃球世盃︱中國隊生死戰不敵波多黎各　小組出局轉戰名次賽 (22:13)

男子籃球世界盃今（28日）續上演，中國隊在B組生死戰以89：107不敵波多黎各隊，小組3戰全敗，將轉戰名次賽，爭取巴黎奧運入場券。

中國男籃是役在陣容上作出調整，歸化兵李凱爾先列後備。而國家隊開賽初段曾落後7：16，但在暫停後連取6分收窄分差，但波多黎各隊及後亦回敬一段7：0攻勢，首節中國隊落後16：23。波軍次節開局再打出一段7：0攻勢擴大優勢，半場拉開52：37。

國家隊下半場在第3節中段連取7分，一度將落後收窄至個位數差距，加上趙繼偉在第3節結束射入壓哨三分，第3節結束落後69：78。惟國家隊在末節初段「啞火」，反觀波多黎各隊頻頻在禁區得分，雙方分差再被拉開，中國隊即使末段急起直追，但為時己晚，終以89：107告負，小組賽3戰全敗排包尾出局，將轉戰名次賽，爭取巴黎奧運入場券。中國隊此役有4名球員得分上雙，李凱爾則攻入9分。

至於被視為奪冠大熱的美國隊，12名上陣球員皆有得分，當中效力NBA明尼蘇達木狼的新星安東尼愛華士攻下全場最高22分，帶領這支「夢幻不再」的美國隊在C組以110：62大勝約旦隊，分組賽3戰全勝首名晉級。而NBA達拉斯獨行俠球星盧卡當錫同日取得19分、7個籃板及9次助攻，帶領斯洛文尼亞隊以92：77擊敗佛得角隊，在F組3戰全勝首名出線。

其他報道：杭州亞運︱港壘球隊征目標取一勝破宿命　多名成員亞運後勢退役　日籍主帥盼新血傳承

其他報道：港超︱傑志簽入前季奧地利甲組MVP恩查　朱志光：冀帶來內部良性競爭

其他報道：籃球︱NAB名宿韋迪偕哈斯林羅素訪港　玩轉商場球場與民同樂　鼓勵球迷敢於追夢

其他報道：渣馬︱明年渣馬回復7.4萬參賽名額同場辦亞洲賽　9.21公眾報名　姚潔貞計畫產後再戰

其他報道：籃球︱中國男籃名將易建聯宣布退役　結束21年職籃生涯 

相關字詞﹕體育 編輯推介 籃球世盃 中國 波多黎各 李凱爾 美國 安東尼愛華士 盧卡當錫 斯洛文尼亞

上 / 下一篇新聞