杭州亞運︱籃總強調不放棄爭回參賽資格　沿用亞運陣容角逐亞盃外圍賽 (20:12)

港隊代表陳兆榮、梁嘉顯、鄧志恒、徐遠征，以及教練趙永良及黃志明皆有出席是次茶聚。籃總主席陳瑞添向眾人表示，籃總總幹事朱春生上周三到菲律賓馬尼拉出席國際籃協 （FIBA）會議時，從中國籃協秘書長涂猛得悉原有20支男籃球隊報名參加亞運，惟3隊退出、只剩17隊。按照賽制，亞洲排名前12的隊伍可直入正賽，其餘5隊透過資格賽爭奪正賽4席。不過，賽會突然取消資格賽，直接以亞洲排名決定16隊，排名第25、在17隊敬陪末席的港隊，突然失去資格。

籃總上周四首度召開記者會講述此事後，賽會翌日更在杭州亞運官網刪除賽制詳情。對於大會無故更改賽制，陳瑞添狠批：「訂章程的是他們，違反章程的也是他們，我們沒做錯事，主辦單位不讓我們參加，我們有甚麽辦法？」

港協暨奧委會副會長霍啟剛周一 （28日）透露，港協嚴正與亞奧理事會交涉，惟末獲正面回覆；陳瑞添稱港協不斷去信和致電亞奧理事會，不會放棄爭取資格，亦期望賽會給予解釋。

陳瑞添鼓勵球員繼續訓練，又指會沿用亞運陣容參加今年11月展開的亞洲盃外圍賽：「本來亞運完結後，我們會重新遴選陣容，但今屆亞運陣容會直接過渡至亞洲盃 （外圍賽），除非球員因私人理由不打，否則會派出原班人馬。我們也安排球隊到福建集訓、參加粵港盃等備戰」。

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