明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運︱港壘球隊征目標取一勝破宿命　多名成員亞運後勢退役　日籍主帥盼新血傳承 (21:26)

杭州亞運將於下月展開，一眾香港女子壘球選手今午（30日）於旺角The Forest會晤傳媒，港隊日籍主教練大島田希望球隊能在小組賽取得1勝，隊長之一的梁芷茵則表示有計劃在亞運後退役。

世界排名第40的香港隊，是次亞運將與世界排名第2的應屆亞洲盃冠軍日本隊、世界排名第5和38的中華台北及新加坡隊一組，港隊主教練大島田表示，希望球隊能在小組賽取得1勝，「新加坡是一定要贏，雖然我們較早前在台灣集訓時曾不敵對手，但當時我們是輸在自己的失誤，只要能減少失誤，相信可以取勝，至於對日本及中華台北，則希望球員可以有安打，甚至嘗試得分」。而兩名隊長梁芷茵及黃楚𣌀的目標與主教練一致，希望能擊敗新加坡，取得隊史亞運首勝。

大島田另透露或有數名球員在亞運後退役，「雖然她們沒有明顯說出來，但我們也可以感受到，希望有新血可以增埔上來，承傳師姐們的文化」。梁芷茵承認她有計劃在亞運後退役，但不會因此執著求勝，她亦透露最少有3名隊友因備戰亞運停工。

其他報道：港超︱傑志簽入前季奧地利甲組MVP恩查　朱志光：冀帶來內部良性競爭

其他報道：籃球︱NAB名宿韋迪偕哈斯林羅素訪港　玩轉商場球場與民同樂　鼓勵球迷敢於追夢

其他報道：渣馬︱明年渣馬回復7.4萬參賽名額同場辦亞洲賽　9.21公眾報名　姚潔貞計畫產後再戰

其他報道：籃球︱中國男籃名將易建聯宣布退役　結束21年職籃生涯 

相關字詞﹕體育 編輯推介 杭州亞運 壘球 大島田 梁芷茵 黃楚𣌀

上 / 下一篇新聞