杭州亞運︱港壘球隊征目標取一勝破宿命　多名成員亞運後勢退役　日籍主帥盼新血傳承 (21:26)

世界排名第40的香港隊，是次亞運將與世界排名第2的應屆亞洲盃冠軍日本隊、世界排名第5和38的中華台北及新加坡隊一組，港隊主教練大島田表示，希望球隊能在小組賽取得1勝，「新加坡是一定要贏，雖然我們較早前在台灣集訓時曾不敵對手，但當時我們是輸在自己的失誤，只要能減少失誤，相信可以取勝，至於對日本及中華台北，則希望球員可以有安打，甚至嘗試得分」。而兩名隊長梁芷茵及黃楚𣌀的目標與主教練一致，希望能擊敗新加坡，取得隊史亞運首勝。

大島田另透露或有數名球員在亞運後退役，「雖然她們沒有明顯說出來，但我們也可以感受到，希望有新血可以增埔上來，承傳師姐們的文化」。梁芷茵承認她有計劃在亞運後退役，但不會因此執著求勝，她亦透露最少有3名隊友因備戰亞運停工。

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