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港超︱傑志簽入前季奧地利甲組MVP恩查　朱志光：冀帶來內部良性競爭 (19:13)

港超球會傑志今晚（30日）宣布，簽入前季奧地利甲組年度最佳球員、34歲奧地利國腳恩查（Jakob Jantscher，前譯贊沙），將會穿上89號球衣。

34歲的恩查司職前鋒，身高1.81米，於奧地利球會格拉茨出道，其後效力過薩爾斯堡、俄超球會莫斯科戴拿模、荷甲球會奈梅亨等，2018年重返格拉茨，在2021／22球季當選為奧地利甲組聯賽最佳球員。此外，恩查本月中仍有為該隊於歐聯外圍賽第3圈對燕豪芬上陣，以及在奧甲對盧斯特瑙披甲。國家隊方面，恩查於2009至16年曾23次代表奧地利隊上陣，包括參與2016歐洲國家盃決賽周，在F組分組賽對冰島隊後備入替，2021年有入選世界盃外圍賽名單，但未有上陣。

傑志主教練朱志光歡迎恩查加盟，期望他為球隊帶來內部良性競爭，他說：「恩查技術平均，可勝任中鋒及兩翼，希望他能為球隊帶來不同的化學反應。我們即將出戰亞冠盃，有更多具質素的球員調配絕對有利球隊發揮。」

恩查第二度離開母會格拉茨，該會上周六為其舉辦歡送儀式。恩查稱離開格拉茨的決定不易，全因有決心在傑志再創球員生涯高峰，「我第一次離開格拉茨時21歲，是為在球員生涯尋求突破。今天我34歲，心情跟首次離開母會時沒有分別，不捨之餘，亦很有決心接受新挑戰。這是我首次到亞洲發展，但我有信心可取得成功。」朱志光補充，會視乎恩查的操練表現，再決定周六港超對東方是否將他列入比賽名單。傑志將於下月底起出戰亞冠分組賽，首仗於9月20日作客韓職球隊全北汽車，首場主場於10月4日晚上8時在香港大球場對新加坡超聯球隊獅城水手。

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