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籃球︱NBA名宿韋迪偕哈斯林羅素訪港　玩轉商場球場與民同樂　鼓勵球迷敢於追夢 (19:54)

早前入選籃球名人堂的NBA名宿韋迪，今日（30日）偕兒子Zaire、上季退役的邁阿密熱火老臣子哈斯林，以及丹基路羅素到屯門出席運動品牌李寧的活動，跟球迷近距離接觸。有「閃電俠」之稱的韋迪笑言若要更換花名的話，希望可以被喚作「Framer」，惟他認為入名人堂只是錦上添花，毫不影響其16年NBA生涯的精彩。

韋迪的中國行經過北京、上海、深圳站後，今日來到最後的香港站。當他與兒子Zaire、哈斯林及丹基路羅素抵達贊助品牌於屯門巿廣場的店鋪時，逾500在店外守候的球迷隨即歡呼，足證在2019年掛靴的他人氣不減。韋迪先在店內啟動其「Way Of Wade球鞋展示牆」裝置，再與傳媒分享近况。

韋迪曾於2006、12至13年領熱火贏得總冠軍，生涯尾聲更効力其家鄉球隊芝加哥公牛，他直言2006年首度封王最難忘，因「那一年我們做了這一輩都在追求的事」，引來球迷起哄。他對在場的香港球迷分享入選名人堂的喜悅，「名人堂並非定義籃球生涯是否成功的唯一方式，我很幸運能跟隊友一起贏總冠軍，他們助我取得不同的成就。能否入選名人堂，不會影響我籃球生涯的精彩」。

掛靴之後，韋迪仍心繫籃球，日前更入股WNBA芝加哥天空成為班主之一，來自芝加哥的他期望回饋家鄉：「我熱愛籃球，對這項運動的最大的支持，就是加入球隊成為班主之一，以幫助球隊和聯盟」。

韋迪最後不忘鼓勵香港球迷，直言人生如球賽，總會經歷高低起伏，但最重要的是對夢想堅定不移，「敢想敢做、相信自己和時刻做好準備，這些不一定能令你取得成功，但你要對夢想堅定不移，為自己喜歡的事而着迷，因為每日也是全新的一天」。

韋迪一行4人隨後到商場參與「小狗花生騷」，又跟香港東方的球員互動。他們下午更到啟業邨籃球場，參與「Make Your Own Way青年籃球訓練」，羅素和Zaire更為20名本地年青球員進行籃球訓練。

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