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渣馬︱明年渣馬回復7.4萬參賽名額同場辦亞洲賽　9.21公眾報名　姚潔貞計劃產後再戰 (18:00)

年度體壇盛事渣打香港馬拉松2024將於明年1月21日舉行，將全面回復新冠疫情前規模，參賽名額增至7.4萬個及延續全馬挑戰組「萬金」跑手獎賞，並將相隔9年及第5次同場舉行亞洲馬拉松錦標賽。各達標跑手組別明早（31日）起於網上分階段接受報名，公眾抽籤報名於9月21日上午10時開始。至於香港10公里、半馬及全馬紀錄保持者姚潔貞亦計劃產後備戰，預計明年再戰渣馬。

渣馬今午（30日）舉行記者會及啟動儀式，邀請到亞洲田徑總會秘書長舒古馬蘭（A Shuggumarran）到場主禮。明年渣馬總參賽名額將由今年的3.7萬增至7.4萬個，與2019年一屆看齊。當中10公里名額佔最多達3.05萬個、全馬2.2萬個、半馬2.15萬個。另外，10公里輪椅賽及輪椅賽體驗組（2.5公里）分別有20及50個名額。

所有組別的達標跑手優先報名將於明早10時至9月7日晚上7時展開，9月12日下午2時起公布結果；公眾抽籤報名時間則於9月21日早上10時至10月5日晚上7時開始，包括重推10公里隊制賽，首輪及次輪報名結果分別在10月9日及19日公布。

繼今年首推加碼版「馬拉松特別獎勵計劃」，將獎金加10倍至1萬港元，破紀錄有217名「萬金先生」及「萬金小姐」，大會將延續全馬「萬金」跑手獎賞，所有分別在3小時及3小時30分內完成馬拉松挑戰組的本地男、女跑手，可獲獎金1萬港元。

此外，渣馬亦將同場舉行第19屆亞洲馬拉松錦標賽，邀請近45個亞洲地區及國家跑手來港參賽。中國香港田徑總會主席關祺表示，恢復疫情前7.4萬個參賽名額，代表全面復常，希望爭取有逾一萬名海外跑手來港參賽，令賽事更國際化。他提到全馬及半馬名額較疫情前屆別稍多，「發展理念都是希望將全馬成為最重視比賽，跑手一路『升呢』，所以名額會逐步上調給全馬」。他另透露將經遴選委員會挑選3男3女代表香港出戰亞洲賽，視乎跑手成績及狀態。問到早前在世大運退賽的本地跑手黃尹雋是否合符資格，關祺稱黃有個人計劃，早前已退出港隊，田總行政總監伍于豪稱屆時會審視其最新情况再決定。

香港10公里、半馬及全馬紀錄保持者姚潔貞今日亦有出席記招，她去年宣布退役及缺席今年渣馬，4個月前才誕下次女，笑言「還未修身」，不過日前她已參加「中興盃」10公里奪冠，又透露11月底獲邀參加桃園半馬，如無意外明年將會再戰渣馬，只是強調身體仍需時恢復，加上夜晚要照顧小朋友，確保有足夠訓練才會落實參賽，「基本上一定跑，只是不知會參加全馬定半馬」。她亦透露已參加明年3月東京馬拉松抽籤，料9月底會知悉結果，且去年沒有參加全馬，承認未必能取得今次亞洲賽代表港隊資格，若確定可參加東京馬拉松，明年渣馬就未必出戰全馬。她又承認料無法在限期內達到明年巴黎奧運的標準成績，將放眼爭取代表港隊參加2025年全運會及下屆亞運，爭取成績名次。

至於今年渣馬全馬季軍張耀樑，獲教練陳家豪大讚為「真．最強市民跑手」。這名39歲跑手正職為物流夜更司機，平日會在返工前練跑，他透露之後會請一、兩個月假集訓，以備戰明年賽事，期望突破2小時24分多的個人最佳成績（PB）。

上屆賽事當日不設行李寄存服務，曾有跑手背着行李參賽。伍于豪透露田總原則上將重設賽事當早容許跑手於起點寄存行李，正與政府相關部門討論安排，參賽者有機會要接受安檢等要求，細節未來陸續公布。至於網絡紅人劉駿軒（劉馬車）在今年2月渣馬未有報名下擅闖賽道並網上直播「參賽」過程，更領取完賽獎牌，事後被田總永久禁止參加轄下所有賽事。關祺重申希望賽事有良好秩序，伍于豪補充正與相關部門商討保安安排，確保所有跑手能安全完賽。

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