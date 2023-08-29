籃球世盃︱無緣再現熱血反勝　日本出線關鍵戰不敵澳洲小組止步 (21:56)

日本隊前晚爆冷熱血反勝芬蘭隊，隊史首挫歐洲國家隊締歷史，連國際籃協（FIBA）亦在社交網將此與著名日本動漫《男兒當入樽》（Slam Dunk）相提並論。不過，「大衛大戰歌利亞」的場景今無緣再現，面對坐擁9名NBA球員的澳洲隊，甫開賽便被打出8：2攻勢落後，雖及後憑歸化兵約舒亞賀堅遜連取7分咬住比分，惟「袋鼠兵」在首節末段再打出一段7：0攻勢，擴大領先優勢，首節領先25：17。

澳洲次節續掌握大局，攻勢內外兼備，上半場已有7名球員得分，日本隊則依靠渡邊雄太及賀堅遜得分，新星「日本居里」富永啓生則被敵軍嚴防下外線啞火，令日本半場落後35：57。

下半場日本隊一度把握對手鬆懈將分差收窄至13分，但澳洲隊星將荷西基迪在第4節中後段個人獨取10分，令袋鼠兵保持約20分優勢，終以109：89擊敗日本隊，贏得小組最後一席出線資格，而荷西基迪是役則取得「雙雙」的26分及11次助攻。至於同組的德國隊則在5人得分上雙下，以101：75大勝芬蘭隊，分組賽3戰全勝首名晉次圈。

A組方面，另一主辦國菲律賓隊縱有效力NBA猶他爵士的歸化兵佐敦克拉遜攻入全場最高的23分，但球隊在次節初段，被意大利隊打出一段22：8後無以為繼，終以83：90落敗，勝出的意軍則與多米尼加共和國隊攜手出線。後者昨仗縱有效力NBA明尼蘇達木狼的星級中鋒唐斯減少上陣時間，但仍以75：68擊敗安哥拉隊，分組賽3戰全勝首名晉級。

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