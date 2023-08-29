籃球︱東方狂數南華復仇　銀牌闖決賽鬥滿貫爭冠 (23:04)

上屆銀牌冠軍南華在本月8日的銀牌賽事中，以75：73險勝東方，惟上周二不敵滿貫後跌入負方，與東方會師負方決賽，再次合演「紅藍大戰」。

南華甫開賽有余理洋在三分線外左右開弓，但東方亦有基拔及陳兆榮接連跳投得手，咬緊分數。不過，南華隨後失誤頻頻，東方加籍中鋒麥洛連兩度鋤樽，助「藍軍」首節領先21：16。東方次節，迫使南華早早隊犯滿額，東方在罰球線上多次取分，反觀「紅軍」幾乎啞火，完半場已落後26：45。

東方在下半場延續強勢，南華卻苦無對策，眾將體力急降下多次失誤，東方靠快攻擴大優勢，基拔單節取得8分，第3節已拉開63：38。東方在最後一節未有放軟手腳，終有基拔轟入全場最高的24分，以及麥洛連貢獻「雙雙」的21分及22個籃板，以21分優勢大勝南華，躋身下月12日的總決賽，與滿貫爭標。至於近兩季皆為「雙冠王」的南華，則衛冕夢碎。

頭場的女子高級組籃球銀牌賽，偉邦有4人得分上雙，包括黃靖浠交出「雙雙」16分和10個籃板，終以66：52挫七喜，「復活」兼晉級下月12日的總決賽鬥福建。

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