親吻風波︱FIFA擬禁魯比奧斯參與足球事務15年　REFF地區代表要求架構重組 (19:54)

據報FIFA將禁止魯比奧斯參與足球事務長達15年，這是條例中允許的最長期限，若然REFF不採取任何行動，西班牙國家隊及球會或將被禁止參與國際賽事。這名46歲的REFF主席早前已被FIFA暫停職務90日，但REFF當時仍支持魯比奧斯，並未採取進一步行動，甚至秘書長甘普斯還向歐洲足協（UEFA）申訴西班牙政府曾涉干預內政，但UEFA最終拒絕受理。

而REFF在知悉FIFA的行動後，態度180度轉變，當中地區代表在周一召開長達5小時的會議後，發表聲明要求魯比奧斯立即辭職，並呼籲REFF立刻進行深入的架構重組，「魯比奧斯的行為嚴重損害西班牙足球的形象，是不可以接受的，我們要求魯比奧斯立即辭去主席一職，並促請當局立刻進行深入的架構重組，讓西班牙足球進入全新的管理階段」。

馬德里當地則有數百人在日前參加了由女權主義團體組織的遊行，支持靴莫素和她的隊友，為求爭取「一項沒有性別暴力的運動」。

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