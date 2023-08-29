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意甲︱盧卡古將借至羅馬與摩連奴故劍重逢　美籍班主親駕私人飛機接載 (18:03)

今夏盛傳欲離開車路士的盧卡古，據報來季可續戰意甲，將以外借形式加盟羅馬，再次與曾在車路士及曼聯共事的主帥摩連奴故劍重逢。有報道更稱，「首都狼」班主佛烈金更會親自駕駛私人飛機，由倫敦迎接這名30歲比利時國腳前鋒到羅馬。

盧卡古今夏轉會一波三折，起初先傳出叛離國際米蘭，與另一意甲勁旅祖雲達斯私下答允加盟及談妥個人條款，但「斑馬軍團」未能與他所屬球會車路士達成共識，最終由摩連奴帶領的羅馬，在轉會市場快將關閉前成功借用這名中鋒一季。據報借用費逾500萬歐元（約4244萬港元），未有強制買入條款，而盧卡古願意減薪至約750萬歐元（約6365萬港元）年薪，加上摩連奴「開綠燈」同意借用，以及羅馬的美籍班主佛烈金（Dan Friedkin），與同樣美籍的車路士班主保亞利份屬好友，成為促成這宗轉會關鍵。此外，據報佛烈金更會親自駕駛私人飛機，接載盧卡古日內抵達羅馬，完成體測後便會舉行盛大歡迎儀式。

盧卡古過去4年有3季效力國米，共上陣132場入74球。國米主帥施蒙尼恩沙基今日回應，稱這宗轉會對羅馬以至意甲都是好事，「對意甲來說，擁有像盧卡古這樣的頂級球星，是好消息」。至於國米今晨（29日）意甲憑名將之後的新兵馬古斯杜林助攻予杜費斯先開紀錄，加上拿達路馬天尼斯建功，作客2：0挫卡利亞里，開季兩連勝兼零失球，賽後與AC米蘭及拿玻里同得6分，因得失球差不及暫列第3名。

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