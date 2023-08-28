英超｜雲迪積克領紅　10人利物浦奇蹟反勝紐卡素　紐尼斯起孖獲高普讚超成熟 (18:45)

利物浦後防此役上半場表現屬災難級，阿歷山大阿諾特甫開賽6分鐘，便因不滿被紐卡素中場安東尼哥頓推跌而發脾氣擲球被球證出示黃牌；及後雙方再次交鋒，阿諾特侵犯哥頓後卻避過「兩黃變一紅」的厄運。

不過，這名利物浦右閘在25分鐘再犯錯，接應隊友前鋒穆罕默德沙拿回傳時「漏油」，被哥頓射穿門將艾利臣比加的「大細龍門」而落後。28分鐘，華基爾雲迪積克於禁區頂，橫身掃跌或可單刀的紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克直接領紅，也是這荷蘭隊名將在英超首次被逐。5分鐘後，高普為穩住後防，以守將祖高美斯入替翼鋒路爾斯戴亞斯。

下半場接戰，利物浦苦戰至77分鐘換入達雲紐尼斯，4分鐘後，這烏拉圭國腳即在右路把握敵衛保治文失誤射入遠柱扳平，他及後更在補時兩分鐘，在幾乎同一位置接應沙拿直線妙傳射成2：1完場，助「紅軍」奇蹟反勝，賽後3戰得7分排第4。高普說：「己隊這仗只有10人作賽，作為執教1000場（正確應是1024場）的我，從沒遇過此役的事情。紐卡素的主場是充滿熾熱氣氛的，實在太瘋狂了！」

高普又明白連續3場英超屈居後備令紐尼斯不高興，但也明白對方因此積聚了爭勝的一團火，「這令他那兩記射門充滿力量……他的表現超成熟，並射入兩個頂級入球。你可看到他那燦爛的笑容。這場勝仗對球隊超重要，你需要這類事情協助球隊茁壯成長」。高普最後坦言：「目前仍是季初，在稍後3天一戰的賽程前，你必須及時找出表現穩定的方法，尋覓將以甚麼形式比賽去取得想要的賽果。」

利物浦將於下周日晚返主場迎戰阿士東維拉。維拉昨晚憑中場馬迪卡殊開賽20分鐘內梅開二度，翼鋒穆沙戴亞比在61分鐘埋齋，作客以3：1輕取「升班馬」般尼和3戰得6分，卻無法開心凱旋，事關其隊巴回程期間，據報被人在橋上投擲一塊磚頭擊碎擋風玻璃，幸無人受傷。般尼發表聲明強烈譴責暴行，並表示會積極配合警方調查，以找出行兇者。

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