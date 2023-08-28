體記協頒獎禮｜張家朗何詩蓓「冧莊」年度最佳　黃金寶榮登名人堂 (17:47)

在香港體育記者協會82名會員投票下，張家朗及何詩蓓分別擊敗男、女子組其他9名候選人，各以60及48票高票蟬聯最佳男、女運動員，兩人分別獲得港幣1.5萬元獎金。

在10名最佳男運動員的候選人中，香港男子花劍手張家朗力壓黃尹雋（田徑）、黃澤林（網球）、張家瑋（桌球）、朱文佳（殘疾羽毛球）、何証騫（武術）、劉子均（壁球）、奧斯卡（三項鐵人）、何甄陶（游泳）及安永佳（足球），連續兩屆獲獎。上屆因事缺席頒獎禮的張家朗，今次親身領獎，他感謝大會及體育記者的支持，「所有獎對我來說都是種肯定，每個獎都是額外鼓勵」，至於何詩蓓則因事缺席頒獎禮。

距離杭州亞運開幕不足一個月，劍擊隊將會留港備戰至下月出發，男花及女重個人賽被編在開幕禮翌日舉行，意味張家朗、蔡俊彥、江旻憓及佘繕妡皆有機會在首日為港隊爭奪今屆首面獎牌。月初在世大運勇奪雙金的張家朗，直言在亞運將輕裝上陣，「我沒特別去想港隊第一金之類，同樣放鬆及盡力去打就好。當然我都想個人賽有金牌，始終自己尚未贏過」。

香港男子花劍隊於世界賽歷史性摘銅，張家朗期望於亞運團體賽伙蔡俊彥、楊子加和崔浩然再創佳績，「世界賽有3支亞洲隊打入4強，我打劍這些年都未見過，證明亞洲水平愈來愈高。中、日、韓都很強，希望港隊在亞運試試衝擊他們，讓他們知道我們也可以做到」。張家朗在亞洲賽前傷及左手腕，負傷連續出戰世界賽及世大運，但他透露傷勢經過一星期假期後已有進展，會繼續與體院醫療團隊合作治理。

至於在運動員生涯曾3度當選體記協最佳男運動員的「車神」黃金寶，則獲體記協的執委會推選為體壇名人堂得主，同時可獲港幣1萬元獎金。這名場地單車前世界冠軍表示感激眾人的支持，同時謙稱香港體壇有不少前輩比自己更出色、更有貢獻，「能夠登上體記協的體壇名人堂，我感到十分榮幸」。

黃金寶曾在4屆亞運中，勇奪3金1銀1銅，現年50歲的他今屆亦會換個身分，繼續參與亞運：「我在亞運頭幾日應該會去杭州現場，之後亦會參與評述，希望讓更多市民了解單車和運動員心態，很開心自己繼續可以參加亞運」。雖然「女車神」李慧詩退役，但黃金寶笑言陣中仍有領軍人物，期望一班後輩放下壓力，在亞運發揮應有水平及享受比賽。

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