杭州亞運｜港男籃失資格風波　霍啟剛：已向亞奧理事會嚴正交涉 (16:53)

杭州亞運男籃項目早前突然改變賽制，取消資格賽並改以排名決定16隊參賽隊伍，且官網賽程未見港隊。身兼港協暨奧委會副會長，以及香港杭州亞運代表團團長的霍啟剛，在頒獎禮接受傳媒訪問時，被問及近日香港男籃失去亞運資格一事，他直言對此感到遺憾，即使距離亞運開幕不足一個月，仍會盡力為港籃爭取，「港協會跟亞奧理事會嚴正交涉，了解發生甚麼事，亞運每個項目都有技術手冊，列明參賽準則。據我了解男籃有17隊報名，惟亞洲籃協和理事會共同下了決定，（排名）第17的失去資格，這跟技術手冊有出入。我都要問清楚他們下此決定的原因，為甚麼事前沒通知過港協」。

杭州亞運官網賽程未見港隊，霍啟剛直言暫時未收到亞奧理事會回覆，無論書面上或私底下都會跟進，但也稱同時主動權在對方身上，「港籃有出席授旗禮，我作為團長當然想港隊能參加亞運，香港市民都好關注籃球。突然有這個決定都好遺憾，即使時間好緊迫，但都想爭取」。對於一連串的風波，霍啟剛期望市民可繼續支持港隊，「港協暨奧委會一定會竭盡所能去幫運動員，不應該發生這些事，也希望市民了解背後情况」。

至於近日沙灘排球員黃嘉潤／謝鍵泓因未符合港協暨奧委會的標準，失去杭州亞運參賽資格，二人強調在亞運前兩個月才得悉有關準則，即使本月在亞洲沙灘排球巡迴賽澎湖站賽事，憑22隊中取得第9的成績，在17日作出第3次申訴，卻因已過上月15日的報名日期而敗訴。霍啟剛表示自己並非遴選委員會成員，只知是運動員的資格問題，「總會選人有不同策略，我們要確保運動員有希望得成績，始終這是運用公帑的。奧委會有公開準則，一早通知各個總會，同時我們亦有上訴機制」。

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