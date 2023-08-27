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港超｜傑志流浪分途大炒對手　金信煜開齋兼戴帽　稱感謝球迷等待 (19:45)

傑志今午（27日）港超在旺角大球場迎戰港會，憑金信煜首在香港聯賽建功兼大演「帽子戲法」，在975名球迷見證下以8：0大勝港會。這名35歲韓籍中鋒歸功隊友，「藍鳥」總教練朱志光形容這名韓國前國腳「爛船都有三斤釘」。同日另一仗標準流浪則以9：0狂勝深水埗。

傑志在揭幕戰3球淨勝大埔，今仗外援選擇上作轉變，首仗未列大軍名單的金信煜及伊高沙托尼正選登場，上仗梅開二度的祖連奴先列後備，新加盟的奧拿斯及丹卓斯基則未被列陣。首輪輪空的港會，上季最受球迷歡迎球星的門將費查因離港處理事務而缺陣，傑志借將白星馳正選倒戈。

金信煜及陳俊樂於14及16分鐘，接應伊高沙托尼的助攻，各取得加盟傑志後的首個入球。金信煜後於21及24分鐘再入兩球，包括米基爾讓出主射12碼，令他完成「帽子戲法」，加上明加索夫及米基爾在27及30分鐘「士哥」，傑志半場已領先6：0。祖連奴換邊後入替，於55分鐘助攻伊高建功，加上後備入替的潘沛軒起腳省中白星馳擺烏龍，在72分鐘已遙領至8：0。

港會門將馬浩龍於74分鐘因傷離場，但未有後備門將下，最終換入前鋒基奧做「替工」把關，並在尾段作出多次撲救，仍無阻傑志以8球大炒港會，開季兩戰全勝。

金信煜自今年2月加盟傑志以來，一直未能取得入球，今仗終於「開齋」，他賽後歸功隊友，「這3個入球都是隊友的努力，沒有伊高及米基爾，就沒有這些入球，同時感謝教練、伍生（伍健）、隊友及球迷的等待，這麼久沒有入球，對我來說是不尋常的」。他又提及來港後曾受腳踭傷患困擾，「但這不是藉口，我在暑假有爬山加操，現在情况已改善不少」。談到傑志將於下月中亞冠分組賽對全北汽車，曾效該隊的金信煜稱前東家近年變化很大，冀以自身亞冠經驗協助傑志爭勝。

傑志總教練朱志光形容金信煜「爛船都有三斤釘」，「他的履歷很好，要給機會看看他狀態，畢竟已訓練這麼久，但他目前水平與我的要求還有一段距離」。朱sir承認對此役結果感意外，稱讚球隊初段發揮出色。

傑志盛傳將簽入34歲奧地利前國腳射手贊沙（Jakob Jantscher），朱志光稱留待球會落實後再評論，但笑言相比選擇外援的「頭痛」，總比無人可用好。金信煜則稱毋懼競爭，稱只要有機會，便會盡全力協助球隊。

另邊廂，標準流浪戰畢亞冠外圍賽後，今季首在港超亮相，在今季主場青衣運動場出戰，憑伊巴謙及劉智樂各連中三元，加上兩名日援神田夢實及岡本玲仁分別入兩球和1球，以9：0大炒深水埗，落敗的深水埗則兩連敗。

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