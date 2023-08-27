英超｜坦夏格讚反勝森林屬偉大勝仗　曼聯冀借古古列拿解左閘荒 (18:40)

上輪作客不敵熱刺的曼聯，昨仗初段即被森林兩度破門，坦夏格說：「這是個恐怖的開局，我很樂意看看球員如何去回應，因我們陣中有偉大的領導者。」對於在76分鐘操刀12碼中鵠的般奴費南迪斯，坦帥是有讚無彈，「他是出色的隊長，今場的表現令人印象深刻」。法國籍中堅華拉尼半場傷出，坦帥稱現未清楚對方的傷勢，在不願冒險下，故此以域陀連迪路夫入替。此外，由於左閘勞基梳爾因肌肉受傷要休戰數周，提里爾馬拉西亞亦有傷在身，故有傳曼聯欲借用在車路士「失寵」的古古列拿以解左閘荒，另有指丹麥新兵前鋒賀隆特，有望在下輪作客阿仙奴時處子上陣。

至於昨仗遭富咸逼和2：2的阿仙奴，在祖利安添巴長唞下再以湯馬士柏迪任右閘，影響後場部署，到下半場換出加盟以來未有建樹的夏維斯，以及換入養傷4個多月的辛真高後即見好轉，主帥阿迪達說：「至少可入5、6球」，但最終還是失分收場。對「槍手」利好的是，巴西隊前鋒加比爾捷西斯已傷癒，並於此役下半場補時階段入替迪格蘭賴斯，料下場可擔正鬥曼聯。另外，車路士昨宣布與來自新英倫革命的門將佐迪柏杜域簽約7年。

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