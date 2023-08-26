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籃球世盃｜美國贏新西蘭拔頭籌　中國42分慘負塞爾維亞　歸化兵李凱爾零得分 (22:39)

男子籃球世界盃今（26日）續戰，C組的5屆盟主美國隊首戰憑班基路取得全場最高的21分，領銜以99：72大勝新西蘭隊拔頭籌。而B組的中國隊在歸化球員李凱爾（又譯基爾安達臣）9投0中零得分下，以42分之差慘負塞爾維亞隊。

世界排名第2的美國隊首戰面對新西蘭隊，開局較慢熱且失誤頻頻，一度落後4：14，不過這支「夢幻不再」的球隊其後加強防守，首節反超前19：18。次節美國隊末段多番改擊對方禁區得手，半場領先45：36。

第3節美國隊找回手感，單節轟入31分，將領先優勢擴大至18分，新西蘭隊末節未能收窄差距，加上去季榮膺NBA年度最佳新秀的班基路為美國隊攻入全場最高21分，終以99：72大勝新西蘭隊旗開得勝，下仗將於後日面對失去「字母哥」安迪度高安普領銜的希臘隊。

至於中國隊則面對同組最強的塞爾維亞隊，雖然對手今屆缺少NBA球星約基治領銜，但仍有以保丹洛域為首的3名NBA戰將助陣，反觀國家隊唯一現役NBA球員的歸化兵李凱爾是役手感冰冷，全場9投0中零得分，加上全隊只有周琦及趙睿得分上雙，最終以63：105慘負，後日將轉戰南蘇丹隊爭開齋。

F組方面，爭標分子的斯洛文尼亞隊在NBA達拉斯獨行俠星級後衛盧卡當錫取得37分、7個籃板及6次助攻下，領銜以100：85擊敗委內瑞拉隊。

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