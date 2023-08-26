港超︱理文亞冠後輕取晉峰　愛沙尼亞國腳安尼亞首建功　稱要領球隊具國際水平 (21:28)

現役愛沙尼亞國腳安尼亞今仗於36分鐘射破晉峰門將龐焯熙的大門，在首場港超即建功，賽後當選賽事最佳球員。這名32歲前鋒稱球隊表現出對入球充滿飢渴感，經兩場亞冠外圍賽硬仗後恢復得不錯，以及滿意與中場保利臣和翼鋒艾華頓合作，拒輕視港超，「我喜歡為球隊努力、喜歡踢比賽。足球比賽在全球都是一樣，這裏（香港）也很有競爭性，我們要展示理文具備國際舞台水平，正如無人預期球隊能5：1大勝峇里聯，我們會繼續會努力做得好」。他亦透露昨與愛沙尼亞隊主帥聯絡，對方稱需要有球員能入球，緊接國際賽周將會飛回歐洲，代表國家隊出戰歐洲國家盃外圍賽，面對瑞典及比利時隊。

理文下輪港超輪空，下仗將於逾兩周後大戰傑志。主教練曾昭達承認情况非理想，「聯賽停太多是不好，但我們下輪輪空，賽程上沒辦法，可能會多做恢復和更早準備」。至於賽事會否改到香港大球場舉行，達sir僅稱「等足總通知」。安尼亞笑稱備戰內容是秘密，會依從主教練的計劃做好準備。

至於翼鋒艾華頓快將入籍，曾昭達稱對方入籍都是想代表港足比賽，「在國際賽期，作為球會是不會拒絕任何代表隊的邀請，亦都不可以，所以除非受傷，否則都要放他們踢國際賽」。

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