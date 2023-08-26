明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運｜港沙排組合失參賽資格　排總稱4月上旬已告知準則　「謝黃配」否認獲知會 (20:19)

香港沙灘排球隊男將謝鍵泓／黃嘉潤因被指不合奧委會標準，即使去年已勝出港隊亞運資格賽，仍無緣參與杭州亞運。香港排球總會昨日（25日）發聲明，稱4月上旬已將有關準則發送予運動員，惟謝、黃二人昨強調排總隻字未提該準則，再斥對方委過於人，不願承責。

謝鍵泓／黃嘉潤在去年底亞運選拔賽兩戰全勝，曾獲排總公布將與王沛林／林琪豐，以及女子組的杜詠彤／江卓儀、歐陽瑋欣／古蓉蓉入選杭州亞運代表隊。不過據港協上月底授旗禮公布的名單中，只派出2男4女角逐沙排賽事，不見謝、黃名字。他們日前於社交網稱排總以「不符合奧委會標準」拒讓二人出戰。

港協暨奧委會指今年2月已公布選拔準則，運動員若符合6個客觀標準或7個主觀標準的其中一項，即代表符合有關選拔準則，其中一項包括在2018至2023年間，在所屬項目的國際或亞洲聯會舉辦的國際賽中，排名為總參賽隊數的三分之二或以上。排總則指4月上旬已將有關準則發送予運動員，惟「謝黃配」強調電郵隻字未提此事，離亞運前兩個月才得悉，即使他們本月在亞洲沙灘排球巡迴賽澎湖站，憑22隊中取得第9的成績，在17日作出第3次申訴，卻因已過上月15日的報名日期已過而敗訴。

「謝黃配」直言排總不願承擔責任，做法令人失望，「直至7月中旬收到港協暨奧委會通知指我們不合符資格方才後知後覺。我們敢相信排球總會上上下下根本無人知曉甚麼準則。希望排球總會不要偷換概念，公道自在人心」。

相關報道：沙灘排球｜沙排港男組合控訴被指不符標準失亞運資格　港協回應2月已公布最新準則

其他報道：港超｜大埔1球小勝東方　李志堅率隊倒戈領紅被逐　陳肇鈞奠勝

其他報道：英超｜車路士輕取盧頓開齋 普捷天奴接掌後首勝 史達寧起孖誓做首席射手

其他報道：親吻風波｜西足總主席魯比奧斯遭暫停職務　FUTPRO威脅不離職女足將擺踢

相關字詞﹕體育 編輯推介 杭州亞運 亞運 沙排 沙灘排球 謝鍵泓 黃嘉潤 香港排球總會

上 / 下一篇新聞