杭州亞運｜港沙排組合失參賽資格　排總稱4月上旬已告知準則　「謝黃配」否認獲知會 (20:19)

謝鍵泓／黃嘉潤在去年底亞運選拔賽兩戰全勝，曾獲排總公布將與王沛林／林琪豐，以及女子組的杜詠彤／江卓儀、歐陽瑋欣／古蓉蓉入選杭州亞運代表隊。不過據港協上月底授旗禮公布的名單中，只派出2男4女角逐沙排賽事，不見謝、黃名字。他們日前於社交網稱排總以「不符合奧委會標準」拒讓二人出戰。

港協暨奧委會指今年2月已公布選拔準則，運動員若符合6個客觀標準或7個主觀標準的其中一項，即代表符合有關選拔準則，其中一項包括在2018至2023年間，在所屬項目的國際或亞洲聯會舉辦的國際賽中，排名為總參賽隊數的三分之二或以上。排總則指4月上旬已將有關準則發送予運動員，惟「謝黃配」強調電郵隻字未提此事，離亞運前兩個月才得悉，即使他們本月在亞洲沙灘排球巡迴賽澎湖站，憑22隊中取得第9的成績，在17日作出第3次申訴，卻因已過上月15日的報名日期已過而敗訴。

「謝黃配」直言排總不願承擔責任，做法令人失望，「直至7月中旬收到港協暨奧委會通知指我們不合符資格方才後知後覺。我們敢相信排球總會上上下下根本無人知曉甚麼準則。希望排球總會不要偷換概念，公道自在人心」。

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