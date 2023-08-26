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港超｜大埔1球小勝東方　李志堅率隊倒戈領紅被逐　陳肇鈞奠勝 (18:35)

大埔在今午（26日）港超憑港足中場陳肇鈞一箭定江山，作客旺角大球場以1：0擊敗東方。不過倒戈領軍的主教練李志堅完場後因跟球證爭執而領紅被逐。

大埔連續兩周作客旺角場，主教練聯同4名今仗正選球員倒戈東方，包括鍾偉強、利馬、李家豪及鄭子森。這支區隊雖在上周揭幕戰以0：3負傑志，但今仗上半場成攻勢較有威脅一方，鍾偉強及長人中堅馬高斯山度士兩度頭柱柱邊出界後，戰至41分鐘，陳肇鈞接應利馬的妙傳，門前射破門將葉鴻輝的十指關，半場領先1：0。

換邊後，東方換入馬希偉加強攻力，大埔則派出上季效力東方的借將蔡立靖倒戈。東方前場一眾年輕港腳，如孫銘謙全場多次射門均未能攻破門將謝家榮的大門下，大埔保持1球勝局完場，全取3分獲今季首場勝仗。不過，完場後出現小插曲，李志堅疑因投訴球證過激，被出示紅牌驅逐離場。

李志堅賽後怒氣未消，稱因為有球員受傷倒地未被理會才跟球證理論，但被對方稱他爆粗破罵而領紅。他又讚麾下表現拚搏，對手攻勢威脅不多，勝仗應得，但亦強調球隊仍在重建階段，盼外界勿對球隊期望太多，他又欣賞前東家肯多用年輕球員，「我覺得東方做得好唔錯，現在前場很善用到一眾年輕港將」。新外援前鋒馬卡雷拿上周首次上陣即受傷，堅sir透露下周會再簽多兩名巴西籍外援。

同日另一場，冠忠南區憑艾華、基斯、佐佐木周及史提芬彭利拿各建一功，在香港仔運動場以4：0輕取香港U23，開季兩連勝。

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