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籃球世盃｜澳洲揭幕戰大勝芬蘭　東道主日本18分之差負德國 (22:12)

男子籃球世界盃今日（25日）於菲律賓、日本及印尼三地揭開戰幔，世界排名第3的澳洲隊在揭幕戰以98：72大勝芬蘭隊旗開得勝，同組的德國隊亦以18分之差擊敗東道主之一的日本隊先拔頭籌。

位於E組的澳洲隊在揭幕戰面對由上季首次入選NBA西岸全明星隊、馬克根尼領銜的芬蘭隊，憑效力阿特蘭大鷹隊的35歲老將米斯攻入25分，以及奧克拉荷馬雷霆新星荷西基迪取得14分、9個籃板及8次助攻的準「大三元」，以98：72大勝對手。

同組的德國隊甫開賽便掌握大局，首節領先23：11，次節將優勢擴大至22分，全場兩分球命中率高達78%，在4名球員得分雙位數，包括效力奧蘭多魔術的中鋒莫華拿攻入25分9個籃板，以81：63大勝有渡邊雄太取得20分的日本隊。

至於另一東道主，位於A組的菲律賓與多米尼加共和國合演進攻大戰，兩名NBA球星分別成為隊中得分最高的球員，當中明尼蘇達木狼球星唐斯交出26分及10個籃板「雙雙」，帶領多軍以87：81擊敗有爵士球星佐敦克拉遜取得28分的菲律賓隊。同組的意大利隊則以81：67擊敗安哥拉隊。加拿大隊在尾場憑奧克拉荷馬雷霆當家球星基傑奧斯阿歷山大攻下27分13個籃板，加上第3節打出25：8攻勢，在H組以95：65大炒東奧銀牌得主法國隊。

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