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杭州亞運｜官網賽程未見港男籃　恐官方認證無緣參賽 (20:54)

男子籃球港隊在日前流出的杭州亞運分組名單上不見影蹤，疑被剔出賽事。杭州亞運組委會今（25日）在官網公布賽程表，當中在男子分組賽並未出現港隊，並刪除有關賽制的簡介，意味已獲亞運官方證實無緣參賽。

內地傳媒上周爆出杭州亞運的分組名單，當中男子分組表未見港隊在列。香港籃球總會昨曾開記者會，稱本周一已透過港協暨奧委會去信亞奧理事會（OCA）申訴，惟對方至今仍未回覆。

而杭州亞組委今日公布的賽程中，男子組最終有16隊參賽，並如內媒所指沒有香港隊。撇除隸屬大洋洲的澳洲及新西蘭隊，全數隊伍的亞洲排名均在位居第25的港隊之上，而參賽球隊排名最低的，是排第23的阿聯酋隊。

根據杭州亞運官網早前指出，男子組將有16支球隊參賽，並會分成4個小組；亞洲籃球協會排名頭12隊可直接取得參賽資格，而另外4個名額則透過外圍賽產生。不過，本報今翻查亞運官網，在賽事簡介中已刪去相關字句，只列出亞運籃球項目會在9月26日至10月6日進行。

至於港隊女籃，則被編與日本、菲律賓及哈薩克同組；首戰在9月27日硬撼上屆銅牌得主日本隊，兩日後轉戰菲律賓隊，最後在10月1日鬥哈薩克隊。

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