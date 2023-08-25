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沙灘排球｜沙排港男組合控訴被指不符標準失亞運資格　港協回應2月已公布最新準則 (19:00)

香港沙灘排球隊男將謝鍵泓／黃嘉潤昨（24日）於社交網發文控訴，表示月前突然收到香港排球總會通知因「不符合奧委會標準」而錯失杭州亞運資格，又稱排總未有提早通知運動員存在相關「標準」，以及多次向港協暨奧委會申訴仍失敗，認為對方「粉碎運動員的夢想」。港協暨奧委會今（25日）回覆事件，表示遴選港隊運動員參加國際體育賽事一貫有公開的選拔準則，去年10月已去信所有體育總會，通知有關提名運動員參加亞運的時間表，以及今年2月已在官網公布最新選拔準則。

謝鍵泓／黃嘉潤去年底在亞運選拔賽兩戰全勝，曾獲排總公布將與王沛林／林琪豐入選杭州亞運代表隊，兩人計劃辭工到海外比賽及訓練，以最佳狀態備戰亞運。不過，據港協在上月底授旗禮公布的名單，派出2男4女角逐沙灘排球賽事，不見謝、黃的名字。「謝黃配」昨於社交網表示月前收到壞消息，排總以「不符合奧委會標準」為由，拒讓他們出戰亞運。

港協今年2月曾在官網上載杭州亞運代表隊的選拔準則，當中分成客觀和主觀標準兩大項，前者包括在2018至23年間的世界賽、亞洲賽、世運會、世大運、奧運、亞奧理事會（OCA）和國家奧會聯合會（ANOC）豁下賽事的前8名即可獲選。若未能取以上成績要由體育總會提名，亦可憑過去5年世界或亞洲排名前3或頭三分之二名次、作為獲體院精英訓練津貼並達精英C級或以上的運動員、或獲政府資助的隊際項目而獲資格。

「謝黃配」直言不受體院資助，疫情3年也無法出外比賽，離亞運前兩個月才得悉有關標準，根本無法符合：「既然有所謂標準在前，我們何必拼命贏得資格賽？耗盡運動員心力，到頭來卻是一場空。總會後知後覺方才通知運動員，後果卻由運動員來承受，這很明顯是總會的過失，使我們失去參加亞運的機會！」「謝黃配」日前在亞洲賽獲第9名，符合港協訂立的標準，他們再向港協上訴，但因報名日期已過而失敗。

港協表示，今年5月12日接獲排總提交參加杭州亞運的運動員提名，經遴選委員會商議後，由於部分運動員未能符合選拔準則的要求，於上月11日通知排總遴選結果。港協又稱，上月14及31日分別收到排總提出覆核相關運動員參賽資格申請，「惟兩次申請中，有關運動員均未有新的成績以支持覆核」，本月17日再次收到排總覆核申請，惟已過死線（7月15日）多時，「杭州亞組委及亞奧理事會均稱不再接受申請，港協遴選委員會其後於8月22日通知排總相關結果」。

面對多次敗訴，謝鍵泓與黃嘉潤難掩失望：「在一紙空文背後，何不回頭看看運動員的努力？」他們又反問有關單位「你們的工作難道就是要粉碎運動員的夢想？運動員的壽命非常短暫，我們已經沒有下一個4年可以任意蹉跎了」。

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相關字詞﹕沙灘排球 杭州亞運 謝鍵泓 黃嘉潤 編輯推介

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