杭州亞運｜帆船港隊5男4女出征　洛雅怡冀將東奧經驗帶到亞運 (18:42)

港隊9名成員包括貝俊龍、陳建充、梁普澤、Russell Aylsworth、Akira Sakai、洛雅怡、黃子晏、蔡穎姿及易希澧。將首戰亞運的洛雅怡稱，每次代表港隊出賽都感覺特別，期望將在東京奧運與世界頂尖選手較量的經驗，帶到是次杭州亞運，在ILCA 6單人帆船項目力爭獎牌。

至於貝俊龍則是今次港隊陣容中，唯一曾參加亞運的選手。他稱很榮幸可再次參加亞運，「今次感覺較輕鬆，上屆參賽時我只有19歲，希望這次可更聰明、冷靜和享受比賽，爭取更好成績」。談到是次亞運目標，貝俊龍認為競爭激烈，能打入前5名已是不錯成績，又透露港隊將於下月4日提早出發到杭州，適應當地天氣和水流。

而港隊是次亦將首派運動員角逐ILCA 4單人帆船，包括年僅14歲的黃子晏及16歲的陳建充。是次陣容中最年輕的黃子晏稱，參賽目的不只是為獎牌，認為過程中有得着才是最重要。

總教練Harris Tsolis則指陣中選手較年輕，經驗亦較少，為減少他們壓力，沒為是次出戰亞運設下任何目標，但他認為只要隊員百分百發揮，相信港隊能夠奪牌，超越上兩屆成績。港隊過去兩屆曾在2014年仁川亞運憑唐裔盛夥拍湯潔芳於霍比式帆船賽奪得一面銅牌。2018年一屆則未獲獎牌。

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