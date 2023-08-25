沙特聯｜伊蒂哈德未死心肥約求購　紅軍堅決拒放沙拿　賓施馬3戰終開齋 (17:42)

伊蒂哈德今夏已先後簽入賓施馬、尼高路簡迪及法賓奴等球星後，但對31歲的沙拿仍不心息，繼本月初曾出價5200萬鎊（約5.2億港元），為沙拿提供一紙兩年價值1.4億鎊（約14億港元）的合約，但紅軍及沙拿不為所動；沙拿的經理人阿巴斯曾說：「如果沙拿要離開利物浦，我們去夏就不會跟球會續約，他會留在球隊」。只是伊蒂哈德仍未放棄，有傳再開出天價轉會費及年薪各1億鎊（約10億港元）的條件及5年長約，利誘這名3屆英超神射手加盟，惟據稱利物浦無意出售球隊史上最高薪球員。

高普今在英超作客紐卡素的賽前記者會上回應：「沙拿是利物浦球員，即使有報價，我們都不會接受的，沙拿想留在這裏嗎？100%！」

此外，伊蒂哈德今晨在沙特聯，在法國籍前鋒賓施馬攻入開齋波下，作客以4：0大勝利雅德。首兩仗只得一次助攻的賓施馬，今仗17分鐘為球隊先開紀錄，及後再博得12碼及獻助攻湊成4：0大勝，協球隊3戰全勝居聯賽榜首；另有巴西隊球星尼馬養傷的希拉爾，憑剛由英超富咸來投的塞爾維亞籍前鋒阿歷山大米祖域處子戰即建功，各踢少一人下作客同以4：0大勝拉德。

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