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籃球︱香港金牛NBL常規賽最後主場不敵長沙　下周日煞科爭入季後賽 (22:30)

香港金牛今晚（24日）假灣仔修頓室內場出戰全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽最後主場賽事，惟力戰下以102：115不敵長沙灣田勇勝。金牛在下周日的常規賽煞科戰將作客武漢錕鵬，力爭季後賽最後希望。

金牛昨於主場以128：95擊敗江蘇鹽南蘇科，今「背靠背」鬥長沙，本季最後一次在常規賽出場出擊。雖然主隊有甘普連番強攻禁區，但客軍憑約瑟夫在三分線外轟入3球，金牛首節落後23：27。金牛洋將迪加拿與客軍長人荷利菲特曾於2019年為香港職業軍東方隊友，惟兩人今仗各為其主，在低位爭執不斷，兩隊逐漸打出火藥味，金牛完半場落後49：55。

 

金牛中鋒迪加拿在下半場回勇，在禁區多次強攻得手，單節獨得8分，惟他受犯規問題影響而暫退火線。客軍趁機搶分，約瑟夫全場轟入7球3分得46分，而金牛雖有甘普貢獻「雙雙」的47分及15個籃板，難阻球隊以13分之差落敗。

港將梁兆華此仗上陣30分鐘並有6分進帳，他透露昨比賽期間拉傷頸部，今早手仍感麻痺，但為主場球迷忍痛上陣，「球迷入場想支持香港球員，隊醫叫我只打一節，但我落場就不會『就住』，打完再算」。

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