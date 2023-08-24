杭州亞運︱香港男籃被剔出亞運名單　籃總稱申訴未獲回覆　李琪憂影響後輩 (19:51)

根據杭州亞運官網，籃球賽事由9月26日至10月7日舉行，男子組將有16支球隊參賽，並會分成4個小組；亞洲籃球協會排名頭12隊可直接取得參賽資格，而另外4個名額則透過外圍賽產生。

不過，根據內地傳媒流出的分組名單，香港男子籃球隊榜上冇名，籃總主席陳瑞添表示：「我們曾去信亞洲籃協詢問，為何依足手續報名，仍將我們排除在外？總會同日向港協匯報，港協周一以強硬措詞去信OCA，惟對方至今仍未回覆」。

香港男籃主力李琪、惠龍兒、陳兆榮及蔡再懃亦有出席記者會，他們隨大軍早前曾赴澳洲集訓，以最強陣容備戰杭州亞運，對於突然「被取消」資格感愕然。惠龍兒稱2014年仁川亞運曾打外圍賽，故希望得到有關方面的解釋，陳兆榮亦盼清楚來龍去脈。李琪則透露原計劃今屆亞運後退役，擔心港籃若因不明原因無法參賽，對將來會構成影響，「亞運是港隊可打最高水平的賽事，若我們不能參加，難保年輕球員在往後幾屆的參賽機會，這對香港籃球是很大損失」。

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