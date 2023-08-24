足球︱美斯兩助攻領邁阿密闖公開盃決賽　稱「享受比賽不想留憾」（附精華） (18:08)

比賽於38℃高溫下舉行，應屆美墨聯賽盃冠軍國際邁阿密先後於18和53分鐘失守。美斯及後在68分鐘和補時7分鐘先後助攻李安納度甘賓拿頂入兩球，隊友祖斯夫馬天尼斯於加時上半場3分鐘建功反超前，惟FC辛辛那提的日本籍前鋒久保裕也在114分鐘扳平3：3，使兩隊須以互射12碼決勝負。兩軍頭4輪均射入，辛辛那堤最後一輪射失，邁阿密卻射入及終險勝5：4，將於下月28日與主場以3：1淘汰皇家鹽湖城的侯斯頓戴拿模爭標。美國公開盃於1914年創辦，是美國歷史最悠久的淘汰賽制足球比賽，地位等同英蘭足總盃及西班牙國王盃（簡稱西班牙盃）。

另外，已擁有破世界紀錄44冠的美斯，如無意外將於下周日早上在美職「地標」作客紐約紅牛，但邁阿密主帥馬天奴坦言，為麾下接連在美墨聯賽盃和美國公開盃征戰而憂心。至於36歲的美斯此役賽前坦言，無法為自己定下掛靴日期，卻只會「享受餘下職業賽的每個時刻，尤其是時光不會倒流，不想為自己留憾」。他又透露至此刻為止，相信加盟邁阿密是正確決定。

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