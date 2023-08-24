明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球︱美斯兩助攻領邁阿密闖公開盃決賽　稱「享受比賽不想留憾」（附精華） (18:08)

美斯今早（24日）在美國公開盃4強戰「食白果」，卻仍交出兩個助攻，協助國際邁阿密激戰120分鐘後，作客與FC辛辛那提打和3：3，復在互射12碼贏5：4，將於下月底決戰侯斯頓戴拿模，而該名阿根廷球王的錦標數目或將增至45個。

比賽於38℃高溫下舉行，應屆美墨聯賽盃冠軍國際邁阿密先後於18和53分鐘失守。美斯及後在68分鐘和補時7分鐘先後助攻李安納度甘賓拿頂入兩球，隊友祖斯夫馬天尼斯於加時上半場3分鐘建功反超前，惟FC辛辛那提的日本籍前鋒久保裕也在114分鐘扳平3：3，使兩隊須以互射12碼決勝負。兩軍頭4輪均射入，辛辛那堤最後一輪射失，邁阿密卻射入及終險勝5：4，將於下月28日與主場以3：1淘汰皇家鹽湖城的侯斯頓戴拿模爭標。美國公開盃於1914年創辦，是美國歷史最悠久的淘汰賽制足球比賽，地位等同英蘭足總盃及西班牙國王盃（簡稱西班牙盃）。

另外，已擁有破世界紀錄44冠的美斯，如無意外將於下周日早上在美職「地標」作客紐約紅牛，但邁阿密主帥馬天奴坦言，為麾下接連在美墨聯賽盃和美國公開盃征戰而憂心。至於36歲的美斯此役賽前坦言，無法為自己定下掛靴日期，卻只會「享受餘下職業賽的每個時刻，尤其是時光不會倒流，不想為自己留憾」。他又透露至此刻為止，相信加盟邁阿密是正確決定。

相關報道：足球︱美斯領國際邁阿密美墨聯賽盃封王　禮讓前隊長先捧盃成佳話

其他報道：亞冠︱傑志分組賽重遇全北汽車　金信煜倒戈獅城水手

其他報道：網球︱網壇貧富懸殊　基層球手生計成疑　ATP明年推最低收入制度

相關字詞﹕體育 美斯 美國公開盃 國際邁阿密 FC辛辛那提 美墨聯賽盃 美職 掛靴 編輯推介

上 / 下一篇新聞