亞冠︱傑志分組賽重遇全北汽車　金信煜倒戈獅城水手 (16:50)

隨着亞冠附加賽於周二結束，亞洲足協（AFC）今午舉行分組賽抽籤，日、韓各有4隊參賽，中超則有武漢三鎮、山東泰山及浙江隊3隊出席。今屆唯一香港代表傑志在東亞區5組內列入第4檔次，最終抽中F組對韓職全北汽車、泰甲（T1）曼谷聯及新加坡的獅城水手。「藍鳥」於2018年一屆亞冠分組賽曾遇全北汽車，兩戰皆負，今夏季前熱身賽對曼谷聯負2：3。今年初加盟傑志的韓國前國腳中鋒金信煜，有機會倒戈兩間前球會全北及獅城水手。疫情過後今屆將恢復主、客制，6輪分組賽將於9月18日至12月13日舉行，小組首名及東、西亞區各3支最佳次名將晉身16強。傑志首仗將於下月底作客全北，首場主場在10月初對獅城。

傑志總教練朱志光表示，在此組的對手並不陌生，包括上月底才與曼谷聯友賽，以及在2018年分組賽對過全北，「對手都有高質素外援，我們會盡力而為」。他續說，有別過去兩屆亞冠以賽會制一周踢多仗，在輪換要下工夫，如今回復主客制，會汲取此前作客經驗，有信心安排上可做得更好，又提及首仗於9月作客全北下，料不用在嚴寒環境下比賽，「相信3場作客的氣候環境不會差距很大」。

其餘分組方面，I組成為「死亡之組」，上季韓職冠軍蔚山現代除了惡鬥日職傳統勁旅川崎前鋒，同組還有兩支東南亞勁旅、馬來西亞的柔佛DT及泰國的巴吞聯。G及J組則有3支中日韓球隊較量，上季日職冠軍橫濱水手在G組將對中超山東泰山及韓職仁川聯；上季中超冠軍武漢三鎮在J組遇上力爭衛冕亞冠的浦和紅鑽及韓職季軍浦項制鐵。

至於西亞區分組賽，葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）將首戰亞冠分組賽，其領銜的沙特聯球會艾納斯剛於附加賽晉級後列入第4檔次，最終抽中入E組，同組對手包括兩屆亞冠亞軍、上季伊朗聯賽冠軍柏斯波利斯、上季卡塔爾三冠王艾杜哈尼及塔吉克班霸伊提洛爾。其餘兩支沙特球會列入第一檔次，法國隊兩大球星賓施馬及尼高路簡迪為首的上季沙特聯冠軍伊蒂哈德，在C組對手有上季伊朗聯賽亞軍沙巴罕；今夏簽入尼馬等多名球星的希拉爾，則在D組遇上印度代表孟買城等隊。

此外，AFC早前公布下季2024／25年的球會亞洲賽將改制有3項盃賽，除了亞冠及亞協盃，將增設亞冠精英聯賽（AFC Champions League Elite），由亞洲排名前24隊參加，總獎金由今屆亞冠的400萬美元（約3140萬港元），大幅增至1200萬美元（約9410萬港元）。今季港超冠軍下季料只能參加次一級的亞冠聯，面對中、日、韓勁旅機會將驟減，而亞協盃則易名為亞協挑戰聯賽（AFC Challenge League）。

亞冠盃東亞區分組賽抽籤結果

F組：全北汽車（韓國）、曼谷聯（泰國）、獅城水手（新加坡）、傑志（香港）

G組：橫濱水手（日本）、山東泰山（中國）、FC卡雅（菲律賓）、仁川聯（韓國）

H組：武里南聯（泰國）、甲府風林（日本）、墨爾本城（澳洲）、浙江隊（中國）

I組：蔚山現代（韓國）、川崎前鋒（日本）、柔佛DT（馬來西亞）、巴吞聯（泰國）

J組：武漢三鎮（中國）、浦項制鐵（韓國）、河內FC（越南）、浦和紅鑽（日本）

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