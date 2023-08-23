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網球︱網壇貧富懸殊　基層球手生計成疑　ATP明年推最低收入制度 (22:42)

職業體壇向來祟尚「勝者為王」原則，世界頂尖的選手田連阡陌，排名靠後的選手則往往面對生計成疑的困境。有見及此，世界男子職業網球聯會（ATP）昨（22日）宣布將改革球員收入制度，下年開始為世界排名前250名的男子職業網球員提供最低收入保障，冀能改善網球壇存在已久的「貧富懸殊」現象。

據傳媒統計，2022年男女子網球選手共有接近100人（58男39女）在各項單打及雙打賽事贏得超過100萬美元（約784萬港元）比賽獎金，其中「二哥」佐高域及「一姐」施維雅達，去年獎金更逼近千萬美元（約7,840萬港元）。不過風光背後，著名體育媒體ESPN卻在今年1月的專題報道中，揭示「基層球手」為參賽而背負沉重財政負擔的殘酷現實。

由於大部分基層球手既無廣告代言收入，又要承擔比賽旅程費用、聘請私人訓練員及物理治療師等開支，因此是否馬不停蹄出戰各地賽事，對此類球手反成兩難決定：早早打道回府者固然「貼錢買難受」；倘若意外躋身至較後階段，球員因未預及隨行人員或住宿額外開支，最後仍有可能大失預算。更有球手為了比賽出場費，明知自己帶傷無望爭勝仍要上陣，或報齊單雙打賽事，為球手身心帶來不必要負擔。ATP官方最新公布的最低收入保障計劃，對邊緣球員而言不啻是一大福音。

據ATP官方稱，這項保障世界排名前250名的職業球手最低收入計劃由2024年正式開展，為期3年。排名前100名的球手，ATP將保障其年收入達30萬美元（約235萬港元），第101至175名球手之可保障年收入達15萬美元（約118萬港元），至於第176至250名的球手，其保障額則為每年7.5萬美元（約58.8萬港元）。即使球員全季球員因傷出戰少於9場，ATP仍會根據其世界排名調整其年收入保障至最少5萬（約39.2萬港元）、最多20萬美元（約157萬港元）。此外，如新晉球手首次打入世界前125名，更可預支其保障收入，以應付眼前所需。ATP主席高登斯 (Andrea Gaudenzi) 在聲明中表示：「這個計劃絕對有利營造讓球手專注作賽、茁壯成長的環境。我當然希望幾年後，計劃規模會變得更大。」

除實行底薪制外，即將在本月底上演的「大滿貫」賽事美國公開賽，今年總獎金亦將增至6,500萬美元（約5.1億港元），比去年增加8%。另一方面，去年宣布退役的傳奇女網球手「細威」莎蓮娜威廉絲，則在前日宣布誕下第2名女嬰，並命名為Adira River。

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