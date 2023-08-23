羽毛球｜鄧謝配李吳配混雙齊敗　世界賽無緣16強 (20:34)

港隊首席混雙合鄧俊文/謝影雪在首圈輕取菲律賓組合過關，惟次圈面對泰國隊4號種子華拉露高/塔拉達娜猜陷入苦戰，甫開賽遭對手拉開分數，首局先失13：21。

兩屆銅牌得主組合「鄧謝配」次局同樣處於下風，雖然兩人一度力追至9：10，但仍無法收復失地，及至末段更連失5分，再輸14：21，苦戰38分鐘後以局數0：2告負。連同這場世界賽，鄧謝配和這對泰國拍檔交手5次悉數落敗。

至於另一港隊混雙組合李晉熙/吳芷柔，在次圈碰上馬來西亞14號種子陳堂傑/杜頤溈。港將開局大幅落後2：8，但兩人扳平12：12後與對方拉鋸，但首局力戰下僅負19：21。「李吳配」在次局初段連失8分，陳堂傑/杜頤溈隨後狂攻取分，港將終再輸一局9：21，以直落兩局落敗。

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