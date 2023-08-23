體操︱港彈網隊歷史性3人征亞運　劉潔瑩認難有完美10分　稱「盡力做好每一跳」　　 (18:03)

香港體操隊除了一班為人熟悉的競技體操選手外，更歷來首次派出3名彈網運動員李冠緯、賴舜熺和劉潔瑩出戰亞運。現年21歲的劉潔瑩自小好動，8歲在媽媽的建議下接觸競技體操，並於兩年後轉玩彈網至今。彈網需計算技術分、難度分及同步分，劉潔瑩認為這運動沒「完美」一刻，但她願意一直為它全力以赴，「我喜歡一些能夠不停進步的東西，彈網不會有完美的10分，但我會為它努力，嘗試突破極限」。

在英國出生的劉潔瑩，透露10至13歲曾回港居住，並在現任港隊教練林柏樑邀請下入隊。現於倫敦國王學院就讀的她，每個暑假都會回港，隨港隊一起訓練，她坦言代表港隊助她建立身分認同，「小時候可能沒太多感覺，也會想英國和香港哪個是我的家，但你在英國隊不會看到華人面孔，她們的跳法也跟我一樣，我覺得港隊更像我的家」。

對於首戰亞運，劉潔瑩未有定下太大目標，只期望順利完成10跳，「我喜歡專注眼前的事，盡力跳好每一跳，不會想得太遠，避免給自己太大壓力」。

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