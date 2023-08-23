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亞冠附｜C朗率艾納斯闖分組賽　狂轟中國球證傅明　恐遭秋後算帳 (16:59)

由基斯坦奴朗拿度（C朗）領軍的沙特聯球隊艾納斯，今晨（23日）在亞冠盃附加賽以4：2驚險反勝阿聯酋球隊沙比阿爾阿里，取得分組賽資格；由於今戰執法球證、來自中國的傅明尺度備受爭議，令全場「食白果」的C朗在比賽期間不斷抗議，甚至粗言相向，場面火爆，恐被秋後算帳。

開賽9分鐘，C朗殺入禁區遭兩名沙比阿爾阿里守將夾擊，傅明未有判罰12碼，到上半場補時，C朗再於敵方禁區車身掛射，皮球射中敵衛手臂，惟傅明也沒判極刑；到完半場前C朗再殺入禁區被撞跌，但該位中國球證仍視若無睹。首次為艾納斯出戰亞冠盃的C朗終爆發，除不斷向球證咆哮，返更衣室時，38歲的C朗更以手指指着自己的眼睛，並向全來自中國的球證團隊高呼：「醒來！」更被拍攝到推開一位想跟他自拍的在場人士。C朗的過激行為，或令亞洲足協介入及受處分。

傅明下半場的執法尺度仍沒大變，艾納斯前鋒沙迪奧文尼兩番在禁區內被侵犯也沒獲12碼，最終球隊靠泰利斯卡及波索域補時的入球，領軍以4：2反勝並殺入亞冠盃分組賽。C朗說：「這是場艱難的比賽，但最重要是贏波並殺入亞冠盃，我們永不放棄！」事實上，在2013年開始執法中超的傅明，其判決一直爭議不斷，更曾在2019年被網民翻舊賬，捲入論文抄襲風波，也有指其妻子為中國足協職員，更曾有球迷高舉「傅明必須嚴辦」的橫額，以示對該40歲球證的不滿。

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