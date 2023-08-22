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亞冠附︱6分鐘失2球　理文作客3球負浦和紅鑽　亞冠附加賽止步 (20:27)

香港代表理文今晚（22日）作客日本出戰亞冠盃附加賽，面對上屆冠軍兼日職勁旅浦和紅鑽，在開賽6分鐘已失2球下，以0：3落敗，結束今屆亞冠之旅。

首戰亞冠的理文，上周三於外圍賽主場以5：1大勝印尼峇里聯，今仗造訪埼玉2002體育場，正選陣容有兩個變動，收起愛沙尼亞國腳中鋒安尼亞及港足中場黃威，改由另一新兵港將胡晉銘，聯同副隊長顏樂楓及前荷甲中場保利臣鎮守中路，以及起用余煒廉多一名後衛改踢3中堅陣式，務求先穩守再交由前場兩名快馬艾華頓及基華尼頓反擊，並有數十名理文球迷入場打氣。浦和紅鑽輪換部分正選，以37歲老將興梠慎三攻堅，今夏由歐洲回流的日本前國腳中場中島翔哉則首為浦和正選。

身穿深藍色作客球衣的理文，於開賽3分鐘已被主隊攻破大門，翼鋒大久保智明於右路傳中，中場小泉佳穗門前撞射破網。這支現排日職第4名的「日本紅魔」於3分鐘後再下一城，輪到日本隊右閘隊長酒井宏樹傳中，興梠慎三力壓余煒廉下頭槌破網。理文抵擋浦和初段一輪強攻後，取回一些控球權，於14分鐘有首次攻門，中場顏樂楓遠射高出，3分鐘後基華尼頓在左路遠射，被門將西川周作撲走。這名32歲巴西籍翼鋒之後有次黃金機會，在左路與艾華頓配合後殺入禁區內起腳，被西川周作單手撲出。25分鐘，中島翔哉於禁區頂遠射回敬，理文門將陳嘉豪雙方撲出，半場落後0：2。理文在上半場有4次射門1次中龍，浦和則5射4中。

領先兩球的浦和換邊後作兩個調動，換入荷蘭籍前鋒白賴仁連斯臣及中場柴戶海。理文維持陣容，中堅荷西安祖於52分鐘後場控甩球，連斯臣未能把握機會射門欠角度被陳嘉豪接實。理文於58分鐘換入安尼亞及黃威傾力反撲，70分鐘，艾華頓在右路射門再次被西川周作撲出，成為第2球中龍攻門。3分鐘後主隊於理文禁區一輪混戰，明本考浩的近射被陳嘉豪擋走。理文完場前換走艾華頓、顏樂楓及列斯奧，換入迪高、張熹延及鄭兆均，補時3分鐘被關根貴大門前撞射再失一球，終負0：3。

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