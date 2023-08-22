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體操︱石偉雄宣布棄戰杭州亞運爭三連霸　專注備戰世界賽爭巴黎奧運資格 (19:00)

香港體操隊今午（22日）假順利邨體育館會見傳媒，由於杭州亞運與世界賽賽程相撞，「跳馬王子」石偉雄落實放棄爭取亞運三連霸，專注從世界賽爭奪巴黎奧運入場券。至於港隊總教練熊松良則點名黃曉盈和吳翹充為獎牌希望，二人談到傷後復出也難忍淚水，同盼在生涯最後一次亞運完美謝幕。

體操總會今於記者會公布亞運名單，競技體操隊有3男（吳翹充、吳家祺、詹文軒）2女（黃曉盈、陳卓琳），加上彈網隊2男（李冠緯、賴舜熺）1女（劉潔瑩）出戰杭州亞運。星將石偉雄卻未列陣中。石偉雄曾於2014年仁川及2018年雅加達亞運蟬聯男子跳馬金牌，惟今屆杭州亞運的跳馬決賽與世界賽資格賽重疊，故作出棄戰亞運的艱難決定，「得悉亞運延期後，我已預想過此情况，亦以為兩個賽會會夾日子。兩個比賽我都好想去，但也不是遺憾，只是有少少可惜」。他續指，體操看臨場發揮，即使自己大機會在亞運再上頒獎台，但「未必100%贏冠軍」。

石偉雄又稱，自己將以難度分6.0的「李世光跳」（塚原轉體270度後團兩周），及一套難度分5.6的動作出戰世界賽，以博取奧運資格。他與教練Sergiy將於9月中赴荷蘭集訓，備戰月底假比利時舉行的世界賽。

另外，亞運「四朝元老」吳翹充，以及相隔9年再戰亞運的黃曉盈，同樣克服傷患再次踏上亞運舞台。吳翹充直言曾在2020年計劃退役，這次也大有機會是最後一次出戰亞運，盼為此劃上完美句號。他更哽咽地說：「我因傷4度開刀，很感恩可重返賽場。體操是我人生的一部分，我希望女兒可以親眼看到我作為運動員的一面」。

黃曉盈曾出戰2010及2014年亞運，但上屆因傷無緣雅加達亞運。對於克服傷患，專項平衡木仍能入選杭州亞運代表隊，她也一度感觸落淚，「之前我不是平衡木運動員，一直都懷疑自己應否繼續，但（去年多哈世界盃）獎牌是很大的鼓勵，要相信自己是適合這項目」。她續指，下周將離港參加土耳其和匈牙利站挑戰盃，寓賽於操備戰亞運和世界賽。

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