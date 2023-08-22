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英超︱阿仙奴末段10人苦戰險勝水晶宮　阿迪達諷球證逐富安健洋離場尺度 (14:53)

阿仙奴今晨（22日）於英超次輪有後衛富安健洋下半場中段領兩黃一紅踢少1人，最終苦戰下作客以1：0險勝水晶宮，開季兩戰全勝。賽後主帥阿迪達暗諷球證執法尺度，認為若以富安領牌的尺度，「今仗可能雙方最終只有8人可留在場」。

上屆亞軍阿仙奴上周於開咧戰僅以2：1力克諾定咸森林，今仗作客面對踢穩守突擊的水晶宮上演攻防戰，雖然初段有翼鋒加比爾馬天尼利一次半空門錯失良機，以及前鋒尼基迪亞攻門中柱，但及後大部分時間一直「老鼠拉龜」無從入手，反而多次被主隊藉突擊製造威脅，終雙方半場互交白卷。換邊後戰至51分鐘，尼基迪亞接應快開罰球殺入禁區，被情急欲解圍的敵軍門將森莊士東撲跌獲判12碼，並由隊長馬田奧迪加特主射中鵠打破悶局。

不過，是役頂替長唞的祖利安添巴擔正的日本國腳後衛富安健洋，分別於60及67分鐘被球證以開界外球拖延時間和侵犯對手翼鋒佐敦阿休為由，接連領下兩黃一紅被逐。踢少一人的「兵工廠」其後被迫換入多名後衛轉攻為守，最終苦戰下以1球小勝而回，開季兩連勝後暫列第3位。

賽後阿迪達大讚麾下團結一致保住勝果，但同時暗諷球證逐富安離場的執法尺度，「末段我們非常困難，若因此己隊要踢少一人，我認為今仗可能雙方最終只有8人可留在場才對」。

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