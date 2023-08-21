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英超︱曼聯宣布格連活特將會離隊　承認在「紅魔」重啟職業生涯面臨困難 (23:54)

曼聯今晚（21日）發聲明宣布，此前涉家暴最終被撤控的21歲青訓前鋒格連活特將會離隊。聲明提及，包括當事人在內所有相關人士都意識到，這名英格蘭前國腳在「紅魔」重新開始職業生涯所面臨的困難，因此雙方一致認為他離開曼聯是最適合做法。

格連活特於去年1月涉家暴及強姦女友而被捕，隨即被球會無限期停賽，今年2月為他誕下嬰兒的女友撤控而無罪。曼聯聲明表示，球會於2月起對這名青訓產品內部調查，現已完成程序，稱過程中考慮到受害者意願、權利和觀點、球會標準和價值觀，為尋求更多資訊還獲取直接了解案件的證據，得出結論為「網上發布的資訊並沒有提供事件完整情况，格連活特沒有犯下最初被指控的罪行，但正如他公開承認曾犯了錯誤，要承擔責任」。曼聯表示，包括當事人在內的所有相關人士都意識到，他在紅魔重新開始職業生涯所面臨的困難，因此雙方一致認為他離開曼聯是最適合做法。

這名21歲前英格蘭國腳前鋒亦發聲明，也稱「我離開曼聯對各方來説是最好的決定」，「首先我理解人們會因為在社交媒體看到和聽到的內容來批判我，而且我知道人們會向最壞方面想。我從小就知道任何關係中的暴力或虐待都是錯誤，我沒有做我被指控的事情，在2月已洗脫所有指控。然而，我完全承認在戀愛關係中犯下錯誤，並且對社交網出現一些輿論要承擔部分責任」。他稱正在學習理解作為職業足球員要樹立榜樣，並將專注作為一名父親和好伴侶的重大責任，「今次（離開）是曼聯、家人和我的共識，最好決定是我離開奧脫福球場，繼續我的足球生涯，這樣我的存在才不會分散球會的注意力」。他又感謝自7歲加入球會以來的支持，「我的一部分永遠屬於曼聯，現在是我回報身邊人信任的時候，我想成為更好的足球員，更重要是做一名好父親、一個更好的人，在球場內外積極發揮才能」。

據早前報道，曼聯原本計劃是希望格連活特回歸，但自從這消息被多間傳媒披露後，社交網上出現大量強烈反對聲音，讓球會高層感到震驚，最終反轉決定讓這名青訓產品離隊。格連活特7歲加入紅魔青訓，2018年夏天升上一隊，4季上陣129場入35球，年僅21歲就結束14年紅魔生涯。

相關字詞﹕體育 英超 曼聯 格連活特 紅魔 編輯推介

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