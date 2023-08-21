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杭州亞運︱港足亞運隊開操僅15人出席　李毅凱認備戰趕急「好有挑戰性」 (21:32)

港足U23今傍晚（21日）開操備戰下月底舉行的杭州亞運，但首操有11名入選球員缺席，主教練安達臣承認亞運前僅兩課操練是不足夠，亦確認期間因仍在舉行中超，兩名中超兵梁諾恆及勞烈斯未獲放行。而重返大港腳兼作為這支亞運隊最年長球員的李毅凱，也認備戰趕急，形容今次與一眾U23小將出戰亞運「好有挑戰性」。

港足U23為備戰下月20至25日杭州亞運男足分組賽，將鬥敘利亞、烏茲別克及阿富汗隊，大軍今傍晚於將軍澳足球訓練中心開操，連同4名候補球員李毅凱、林樂勤、顏卓彬及馬希偉的26人大軍，僅15名球員出席首課，除了3名征戰中國聯賽的梁諾恆、勞烈斯及安永佳未能匯合，昨戰畢港超的東方亦未有放行孫銘謙等4人，加上隨理文作客備戰亞冠附加賽的張憙延，以及陳晉一、龐焯熙及亞歷斯祖因傷等不同理由，共有11名入選球員缺席。

安達臣亦確認下月底亞運時中超繼續舉行，因此一對中堅梁諾恆和勞烈斯都未獲球會放行，對此感遺憾，因此將李毅凱列入候補球員。對於備戰亞運暫只有今明兩課操練，安帥承認備戰不足夠，「我們只能在聯賽期間、非國際賽期及球會不放球員下繼續訓練，或下月提早數天抵步中國安排操練」。

現年28歲的李毅凱相隔一個國際賽期後重返港隊，兼成為亞運隊超齡兼候補球員之一，對於由2014年參加仁川亞運的適齡球員，如今成為陣中超齡老大哥，他形容與一眾U23小將參加亞運「好有挑戰性」，「今次備戰是很趕急，唔夠時間了解班年輕球員，有很多仍未知叫咩名，要透過在港超比賽了解和提升狀態，而且亞運是大型運動會，練兩課真的不足夠」。他憶述當年仁川亞運前夕，前帥金判坤每周都有安排操練備戰，他冀分享當年參加亞運的經驗協助一眾後輩，「這支亞運隊實力是比往屆差距大了，以前較多操練和集訓建立默契，但這班小將好有活力，我和他們都需要透過更多港超比賽去提升狀態」。

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