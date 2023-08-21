亞冠附｜理文明作客日職勁旅浦和紅鑽　將帥冀保持信心爭創歷史　中村祐人賽前探班 (19:03)

香港代表理文將於明晚（22日）出戰亞冠盃附加賽，作客日職勁旅浦和紅鑽。這支港超「亞冠新貴」面對亞冠衛冕盟主，教練團成員佐迪及副隊長顏樂楓賽前均表示冀保持信心勇敢面對強敵，力爭晉身分組賽創歷史。
浦和紅鑽vs.理文 周二晚上18：30開賽
上季港超亞軍理文今季首戰亞冠外圍賽，今夏簽入愛沙尼亞國腳前鋒安尼亞，以及前荷甲中場保利臣等人，上周三憑後者梅開二度，於香港大球場主場以5：1大勝印尼球隊峇里聯，晉身亞冠附加賽。大軍上周六起赴日出發備戰，主教練曾昭達更於上周五抵達東京，即晚到亞冠附的比賽球場埼玉2002體育場，觀戰浦和紅鑽以1：0擊敗名古屋鯨魚的日職賽事。此外，港足入籍兵兼出身浦和青年軍的中村祐人，今夏約滿理文掛靴返回日本生活後，昨晚亦專程來到理文下榻的酒店探班，更主動送上印有「必勝」兩字的米餅為球隊打氣，理文也準備了印上其名字及亞冠臂章的新主場球衣回禮。
由於沒有香港的電視台或網上平台取得直播權，今仗香港沒有賽事直播。理文昨日完成抵日首課操練後，今午由持有歐洲足協專業教練牌照的教練團成員佐迪，聯同副隊長顏樂楓出席賽前記者會。佐迪稱，即使面對是高質素對手和亞冠冠軍，球隊依然會保持野心，拚盡全力比賽，「第一次參加亞冠外圍賽不是易事，但球隊上仗（亞冠外）表現很好，我希望球員保持信心，勇敢面對強敵，能夠晉級就是創造球會歷史」。而顏樂楓亦期望面對亞洲勁旅要保持球隊本身踢法爭晉級，「球隊在季初狀態當然未達最好，但上仗大勝給予我們信心。新球員（安尼亞及保利臣）加強了球隊攻力，令到有更多攻門機會，將是我們挑戰這場比賽的武器」。後衛徐宏傑及門將陳嘉豪也稱，預期是役會主守及受壓一方，但仍然尋求機會反擊入球。
3屆亞冠盟主浦和紅鑽上季日職只排第9，但由於贏得亞冠而獲附加賽席位。「日本紅魔」去年底由波蘭籍教頭史高沙執教，今年4月底的亞冠決賽的正選陣容中，包括一對北歐中堅、丹麥籍的阿歷山大舒侯斯及挪威籍的凱巴頓鎮守中路，前國腳門將西川周作及隊長右閘酒井宏樹。今夏更簽入在歐洲落班多年的前國腳中場中島翔哉及曾效巴塞隆拿B隊的安部裕葵，加上近兩仗均建功的幾內亞籍前鋒荷西簡迪，暫列日職第4名，過去3個月近12場主場只輸1場。
酒井宏樹在賽前記招強調不會輕敵，期待衛冕首擊延續上屆佳績；史高沙亦稱要延續埼玉2002體育場的主場「魔力」，打入分組賽，又點名提及理文除了兩大新外援，一對翼鋒艾華頓及基華尼頓均具威脅，須減少其進攻空間。
至於明晚其餘3場亞冠附加賽，有港將梁諾恆在陣的中超淅江隊將主場對泰甲泰港，另一中超隊上海海港迎戰泰甲巴吞聯；淘汰標準流浪的越南海防FC則作客韓職仁川聯。
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