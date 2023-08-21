亞冠附｜理文明作客日職勁旅浦和紅鑽　將帥冀保持信心爭創歷史　中村祐人賽前探班 (19:03)

浦和紅鑽vs.理文 周二晚上18：30開賽

上季港超亞軍理文今季首戰亞冠外圍賽，今夏簽入愛沙尼亞國腳前鋒安尼亞，以及前荷甲中場保利臣等人，上周三憑後者梅開二度，於香港大球場主場以5：1大勝印尼球隊峇里聯，晉身亞冠附加賽。大軍上周六起赴日出發備戰，主教練曾昭達更於上周五抵達東京，即晚到亞冠附的比賽球場埼玉2002體育場，觀戰浦和紅鑽以1：0擊敗名古屋鯨魚的日職賽事。此外，港足入籍兵兼出身浦和青年軍的中村祐人，今夏約滿理文掛靴返回日本生活後，昨晚亦專程來到理文下榻的酒店探班，更主動送上印有「必勝」兩字的米餅為球隊打氣，理文也準備了印上其名字及亞冠臂章的新主場球衣回禮。

由於沒有香港的電視台或網上平台取得直播權，今仗香港沒有賽事直播。理文昨日完成抵日首課操練後，今午由持有歐洲足協專業教練牌照的教練團成員佐迪，聯同副隊長顏樂楓出席賽前記者會。佐迪稱，即使面對是高質素對手和亞冠冠軍，球隊依然會保持野心，拚盡全力比賽，「第一次參加亞冠外圍賽不是易事，但球隊上仗（亞冠外）表現很好，我希望球員保持信心，勇敢面對強敵，能夠晉級就是創造球會歷史」。而顏樂楓亦期望面對亞洲勁旅要保持球隊本身踢法爭晉級，「球隊在季初狀態當然未達最好，但上仗大勝給予我們信心。新球員（安尼亞及保利臣）加強了球隊攻力，令到有更多攻門機會，將是我們挑戰這場比賽的武器」。後衛徐宏傑及門將陳嘉豪也稱，預期是役會主守及受壓一方，但仍然尋求機會反擊入球。

3屆亞冠盟主浦和紅鑽上季日職只排第9，但由於贏得亞冠而獲附加賽席位。「日本紅魔」去年底由波蘭籍教頭史高沙執教，今年4月底的亞冠決賽的正選陣容中，包括一對北歐中堅、丹麥籍的阿歷山大舒侯斯及挪威籍的凱巴頓鎮守中路，前國腳門將西川周作及隊長右閘酒井宏樹。今夏更簽入在歐洲落班多年的前國腳中場中島翔哉及曾效巴塞隆拿B隊的安部裕葵，加上近兩仗均建功的幾內亞籍前鋒荷西簡迪，暫列日職第4名，過去3個月近12場主場只輸1場。

酒井宏樹在賽前記招強調不會輕敵，期待衛冕首擊延續上屆佳績；史高沙亦稱要延續埼玉2002體育場的主場「魔力」，打入分組賽，又點名提及理文除了兩大新外援，一對翼鋒艾華頓及基華尼頓均具威脅，須減少其進攻空間。

至於明晚其餘3場亞冠附加賽，有港將梁諾恆在陣的中超淅江隊將主場對泰甲泰港，另一中超隊上海海港迎戰泰甲巴吞聯；淘汰標準流浪的越南海防FC則作客韓職仁川聯。

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