明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

女足世盃決賽︱西班牙奠勝功臣賽後接父死訊　稱「你給我力量看着我比賽」 (20:59)

女足世界盃昨晚（20日）曲終人散，西班牙隊藉卡莫娜在決賽一箭定江山，粉碎英格蘭隊首次封后的美夢，惟該名23歲左閘賽後不久由天堂跌落地獄，事關她得悉其父在西班牙時間上周五已病逝，而親臨悉尼觀看決戰的母親為免影響女兒的表現，對丈夫死訊三緘其口。卡莫娜事後在社交平台悼念父親，「我知道你這晚看着我比賽」。

卡莫娜是今屆女足世盃西班牙隊主力，上陣6次的她先後在4強對瑞典隊和決戰英格蘭隊射入奠勝球，成為「鬥牛軍」首奪冠軍的重要功臣。西班牙足總在女足決賽結束後不久，證實卡莫娜已知道其卧病在牀已久的父親，在決賽前兩天與世長辭，並為事件深表遺憾。西足總在聲明中又指出：「在奧嘉（卡莫娜）和其家人最悲痛的時刻，我們獻上最真誠的擁抱。我們愛妳……妳已成為西班牙足球史的一部分。」至於卡莫娜效力的球會皇家馬德里也向她和其家人致意深切慰問。

卡莫娜在社交平台X寫道：「在不知事情發生下，我在決賽前已被一夥巨大的星照亮。我知道你給了我力量去實現一些獨特的事情。我知道你看着我比賽，你為我感到自豪。安息吧，爸爸。」事實是卡莫娜少時曾被雙親反對踢足球，理由是他們認為女孩子在這運動上沒有前途，故此希望她在網球、游泳或法林明高舞方面發展，但她寧願坐在球場邊看着孖生弟弟踢足球，最終亦打動父母的想法，讓這名現為皇馬7號球員，隨心所欲地發揮所長。

相關報道：女足世盃決賽︱西班牙1：0小勝英格蘭　首奪女足世界盃

其他報道：英超︱安素「宴客」卡些度輸12碼　車路士負韋斯咸未響勝鼓　曼城史東斯掛彩缺陣兩場

相關字詞﹕體育 女足 世界盃 西班牙隊 卡莫娜 父親 死訊 英格蘭隊 皇家馬德里 決賽 西班牙足總 編輯推介

上 / 下一篇新聞