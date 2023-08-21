女足世盃決賽︱西班牙奠勝功臣賽後接父死訊　稱「你給我力量看着我比賽」 (20:59)

卡莫娜是今屆女足世盃西班牙隊主力，上陣6次的她先後在4強對瑞典隊和決戰英格蘭隊射入奠勝球，成為「鬥牛軍」首奪冠軍的重要功臣。西班牙足總在女足決賽結束後不久，證實卡莫娜已知道其卧病在牀已久的父親，在決賽前兩天與世長辭，並為事件深表遺憾。西足總在聲明中又指出：「在奧嘉（卡莫娜）和其家人最悲痛的時刻，我們獻上最真誠的擁抱。我們愛妳……妳已成為西班牙足球史的一部分。」至於卡莫娜效力的球會皇家馬德里也向她和其家人致意深切慰問。

卡莫娜在社交平台X寫道：「在不知事情發生下，我在決賽前已被一夥巨大的星照亮。我知道你給了我力量去實現一些獨特的事情。我知道你看着我比賽，你為我感到自豪。安息吧，爸爸。」事實是卡莫娜少時曾被雙親反對踢足球，理由是他們認為女孩子在這運動上沒有前途，故此希望她在網球、游泳或法林明高舞方面發展，但她寧願坐在球場邊看着孖生弟弟踢足球，最終亦打動父母的想法，讓這名現為皇馬7號球員，隨心所欲地發揮所長。

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