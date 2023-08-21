三項鐵人︱港隊派3男3女出戰亞運　奧斯卡未為獎牌定目標 (18:30)

杭州亞運將於下月展開，一眾香港三項鐵人選手今午（21日）於香港體育學院會晤傳媒，港隊是次將派出3男3女出戰男、女子個人賽和混合接力賽，6位成員包括奧斯卡、伍泰龍、黃子圖、彭詩雅、賀詩樂及蔡欣妍。總教練Andrew Wright稱，是次陣容是有史以來最強的一屆，曾參加東京奧運的奧斯卡則表示不會為獎牌設任何目標。
曾參加東京奧運的奧斯卡認為，奧運的經驗提高他的自信心，「參加奧運讓我習慣與高強度的選手作賽，增加我的自信心及讓我知道未來發展的方向」。談及是此亞運，奧斯卡相信只要能將訓練成果發揮，自然有好的成績，但他不會特別為獎牌設目標。
至於世界排名94的伍泰龍認為帶着香港「一哥」這個頭銜出戰亞運是一股動力，並為他帶來自信，而港隊總教練Andrew Wright則表示，暫未決定派哪位選手出戰個人賽及接力賽，但他表示是次陣容是有史以來最強的一屆。另外，Andrew 認為日本、中國、哈薩克及韓國隊會是港隊最大的對手。
港隊過去曾赴西班牙集訓，這周末則會前往山東威海出戰世界盃分站，緊接便會到布吉為備戰亞運進行最後集訓。
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