英超︱安素「宴客」卡些度輸12碼　車路士負韋斯咸未響勝鼓　曼城史東斯掛彩缺陣兩場 (17:34)

上仗賽和利物浦的1：1的車路士今戰僅作一個調動，由古斯圖代替養傷的列斯占士，主隊韋斯咸也有中場禾特普斯「地標」上陣；「鎚仔幫」7分鐘就有好開始，阿古特接應新兵中場禾特普斯的角球頂入領先，車路士及後在28分鐘由卓克禾美卡勁射追平1：1，完半場前車路士本有反先機會，惟身價1.05億鎊（約10.5億港元）的安素操刀12碼被撲出。

易邊不久，韋斯咸前鋒米查利安東尼奧接應禾特普斯傳球後射入再度領前，車路士於61分鐘換入轉會費達1.15億鎊（約11.5億港元）的卡些度，但球隊未能趁阿古特在67分鐘「兩黃一紅」取得優勢，更到補時因卡些度禁區侵犯艾馬臣柏美尼輸極刑，由盧卡斯柏基達主射中鵠，終使韋斯咸以3：1勝出，車路士賽後英超兩輪僅1和1負得1分排第15位。普捷天奴說：「我們對戰果非常失望，但目前只是開始，我們要相信過程。」對於由白禮頓加盟的卡些度，普帥仍表示支持，「他已準備好上陣，今場表現也很好，我希望他不要被戰果影響，他很快就會是我們重要一員」。

此外，阿仙奴將在明晨3時作客水晶宮，爭取開季英超兩連勝，「槍手」因守將祖利安添巴養傷，故或踢回4後衛陣式；另一方面，衛冕之師曼城再有新「十字軍」，領隊哥迪奧拿確認中堅史東斯因肌肉受傷要休戰至9月，這名29歲英格蘭國腳將無緣作客錫菲聯及主場迎戰富咸的英超賽事。

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