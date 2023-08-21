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港足｜港足9月作客柬埔寨主場對文萊　33人初選重召李毅凱　新入籍兵暫未在列 (16:45)

香港足球代表隊今午（21日）宣布，將於下月7日及11日踢兩場友賽，分別作客柬埔寨隊及主場對文萊隊，並公布33人初選名單，當中今夏回流港超的後衛李毅凱重返大港腳，但暫未有新入籍兵在列。

足總公布港足將於9月4至11日展開集訓，將於7日晚上8時作客世界排名174名的柬埔寨隊，以及11日晚上8時在香港大球場對第190名的文萊隊，兩隊排名均比145名的港足低，以備戰10月12及17日的2026年世界盃亞洲區外圍賽首圈，兩回合對不丹隊。

33人初選名單大致與6月國際賽的初選相同，4名落班中國聯賽的茹子楠、勞烈斯、梁諾恆及安永佳仍在列，上月底與中超南通支雲解約、回流港超加盟標準流浪的李毅凱，則聯同理文雙將顏樂楓及余煒廉重返港隊，當中有13人同為亞運隊成員。不過，正申請入籍的米高、艾華頓及祖連奴，則暫未在名單之中。港足主教練安達臣承認仍在等待這3人領取特區護照，只要他們未來兩周完成入籍，便可趕及參加下月兩場友賽。

港足9月友賽33人初選名單：

門將：梁興傑 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、保 羅 (傑志)、謝家榮 (大埔)

後衛：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、羅素、 陳晉一、周緣德、艾里奧 (傑志)、徐宏傑、余煒廉 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、黃洋、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、顏樂楓、黃威、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗) 、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：孫銘謙、黃皓雋 (東方)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、張憙延 (理文)

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