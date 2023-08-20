劍擊︱崔浩然抽筋下力闖挑戰盃男花決賽　大戰蔡俊彥無奈棄賽奪亞 (20:35)

崔浩然在小組賽6戰全勝晉級，他在淘汰賽首圈輪空後，連贏劉晉延和蔡子樂，8強面對陳建雄初後抽筋要求醫療暫停，並於落後5：10下展開反擊，終以15：13逆轉過關，他在賽後更雙腿抽筋，躺在地上難以動彈。

崔浩然在4強以15：12挫柯俊而，殺入決賽，其對手為世大運贏得1金1銅的蔡俊彥。不過，崔浩然因傷退賽，蔡俊彥不戰而勝奪冠。至於陳諾思在女花決賽以15：7擊退符妤名封后。

男花在月初完成世界賽後，劍手休假約一星期，便參與在杭州亞運前最後一個本地公開賽。崔浩然坦承是日打得激烈，除了左手之外，執劍的右手及雙腳同樣抽筋，「始終抽筋令我很多東西都做不到，但都告訴自己要頂住。8強和4強我都落後很多，但這種時候要靠平日累積的比賽經驗去贏，不能硬碰硬」，他又稱受到張家朗和蔡俊彥啟發，明白冷靜變招的重要。

崔浩然2018年雅加達亞運贏得雙銀，及後一度退役，2021年4月決定復出。對於成功爭取杭州亞運席位，他感嘆並非易事，「我剛箍隊時成績不錯，但隔隨後也沒突破，教練覺得我各方面都可以進步。這也是正常的，大家一直練習，對手不會理你停練多久，落場只會打你，所以我希望盡快進步」。面對傷患，崔浩然也明白需要耐性，「一開始會好不開心，會想為甚麼仍未痊癒，但始終這是運動員的必經之路」。

佩劍方面，何思朗在男子組決賽以15：11勇挫羅浩天封王，歐倩瑩在女子組以15：13力克梁洛文稱后。

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