明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

劍擊︱崔浩然抽筋下力闖挑戰盃男花決賽　大戰蔡俊彥無奈棄賽奪亞 (20:35)

挑戰盃劍擊錦標賽今日（20日）假香港科學園上演次日賽事，亞運代表崔浩然和蔡俊彥會師男子花劍決賽，後者因對手因傷棄戰，順利封王。崔浩然賽後坦承抽筋並落入下風，但一直告訴自己要「頂住」，總算捱入決賽，心態也變得堅韌。

崔浩然在小組賽6戰全勝晉級，他在淘汰賽首圈輪空後，連贏劉晉延和蔡子樂，8強面對陳建雄初後抽筋要求醫療暫停，並於落後5：10下展開反擊，終以15：13逆轉過關，他在賽後更雙腿抽筋，躺在地上難以動彈。

崔浩然在4強以15：12挫柯俊而，殺入決賽，其對手為世大運贏得1金1銅的蔡俊彥。不過，崔浩然因傷退賽，蔡俊彥不戰而勝奪冠。至於陳諾思在女花決賽以15：7擊退符妤名封后。

男花在月初完成世界賽後，劍手休假約一星期，便參與在杭州亞運前最後一個本地公開賽。崔浩然坦承是日打得激烈，除了左手之外，執劍的右手及雙腳同樣抽筋，「始終抽筋令我很多東西都做不到，但都告訴自己要頂住。8強和4強我都落後很多，但這種時候要靠平日累積的比賽經驗去贏，不能硬碰硬」，他又稱受到張家朗和蔡俊彥啟發，明白冷靜變招的重要。

崔浩然2018年雅加達亞運贏得雙銀，及後一度退役，2021年4月決定復出。對於成功爭取杭州亞運席位，他感嘆並非易事，「我剛箍隊時成績不錯，但隔隨後也沒突破，教練覺得我各方面都可以進步。這也是正常的，大家一直練習，對手不會理你停練多久，落場只會打你，所以我希望盡快進步」。面對傷患，崔浩然也明白需要耐性，「一開始會好不開心，會想為甚麼仍未痊癒，但始終這是運動員的必經之路」。

佩劍方面，何思朗在男子組決賽以15：11勇挫羅浩天封王，歐倩瑩在女子組以15：13力克梁洛文稱后。

其他報道：女足世盃決賽︱西班牙1：0小勝英格蘭　首奪女足世界盃

其他報道：港超︱南區「地區打吡」大勝深水埗 楊正光再執港超教鞭旗開得勝

其他報道：足球︱美斯領國際邁阿密美墨聯賽盃封王　禮讓前隊長先捧盃成佳話

其他報道：英超︱曼城挫紐卡素創主場17連勝新紀錄　哥帥讚科頓成對手危險人物

其他報道：英超︱曼聯作客吞熱刺兩蛋 坦夏格批麾下把握力不足 不滿球證未判12碼

相關字詞﹕體育 編輯推介 劍擊 挑戰盃劍擊錦標賽 崔浩然 蔡俊彥 何思朗

上 / 下一篇新聞