女足世盃決賽︱西班牙1：0小勝英格蘭　首奪女足世界盃 (20:02)

英格蘭隊此役以4強淘汰澳洲隊的原班人馬正選上陣；換言之，未有派遣過去停賽兩場後可復出的羅倫占士擔正。西班牙隊則以過去兩仗後備上陣建奇功的19歲左翼柏拉露奴正選上陣，而過去兩屆女子金球獎得主29歲中場普迪拉絲則先列後備。

兩軍開賽後步步為營，其後西班牙球員藉較佳技術和組織漸主導比賽，惟首個攻勢卻來自戰術較簡單的英軍，「三獅」翼鋒羅倫希寶於16分鐘，接應隊友左路橫傳第一時間射門中楣彈出。西班牙大難不死後即1分鐘後還以顏色，禁區內的柏拉露奴未能接應隊友傳中射門，卻有伏兵右路遠柱的翼蓮當度窄位施射，但被英軍門將伊普絲及時擋出。20分鐘，羅倫希寶再次命射但又被西班牙門將歌爾沒收。

29分鐘，英軍球員中場被迫甩及被打反擊，西班牙前鋒嘉丹蒂直線交助攻左閘卡莫娜第一時間射地波遠柱死角而入。西班牙得勢不饒人續向英軍施壓。37分鐘，助攻的西班牙中堅柏莉迪絲禁區內先後頭頂腳踢攻門未竟全功，及至補時階段，西班牙右閘碧圖右路傳中予柏拉露奴射門斜出。

下半場接戰，「三獅」主帥韋格雯一口氣換入兩名進攻中場羅倫占士及嘉兒凱莉增強攻力，西班牙教練佐治韋達則在63分鐘調入守將靴蘭迪絲。68分鐘，英軍球員禁區內犯手球被判罰12碼，西班牙中場珍妮花靴莫素操刀被伊普絲「捉到路」一抱入懷。73分鐘，西班牙再換入另一守將安達絲。90分鐘，西班牙再調入普迪拉絲增強中場實力。補時兩分鐘，碧圖右路殺入禁區窄位射門但被伊普絲擋出，之後兩軍未能改寫紀錄下，西班牙終以1：0勝出，隊史首度奪標。

另外，西班牙中場邦瑪蒂獲膺今屆金球獎得主，而日本隊的宮澤日向以5球榮膺神射手，至於金手套獎則屬於英軍門將伊普絲。此外，今屆比賽共入歷來最多的164球，當中西班牙攻入18球是各隊之冠。

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