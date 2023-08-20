英超︱曼城挫紐卡素創主場17連勝新紀錄　哥帥讚科頓成對手危險人物 (18:01)

祖利安艾華利斯連續兩場英超掛帥，與曼城艾寧夏蘭特及菲爾科頓一起攻堅，而新兵後衛加華度爾也首次在英超擔正，負責左路防守。31分鐘，科頓右路傳中予艾華利斯命射得手。紐卡素下半場先後有5個調動，卻全場只有7次攻門1次中框，遠遜全場沒有換人及交出14射4中的主隊。「藍月」終藉艾華利斯的開齋全取3分。

23歲的科頓近仗取代長唞的奇雲迪布尼成為進攻重心，此仗亦因交出3次射門和7次關鍵傳送，賽後當選全場最佳球員，哥迪奧拿對這名愛將大加讚賞道：「他能司職多個位置，是個能為敵軍帶來真正威脅的危險人物。此外，他與隊友的互動和不滅的戰意，也令我心感欣慰。」科頓則說：「領隊曾數次告訴我，『你必須有耐性。我知道你訓練期間表現很好和非常落力，未來充滿機會』。我現在享受比賽，希望往後有更多上陣機會，續展示自己的能力。」

相比於科頓，夏蘭特或斯人獨憔悴，這名挪威國腳此仗4射2中但再「食白果」，月初至今各賽事4仗掛帥，只在作客英超「升班馬」大捷中梅開二度。曼城下場英超將在下周日晚作客另一升班球隊錫菲聯，而紐卡素則會在下周一凌晨作客大戰利物浦。

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