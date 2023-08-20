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港超︱南區「地區打吡」大勝深水埗　楊正光再執港超教鞭旗開得勝 (19:20)

港超首輪迎來「地區打吡」，深水埗今午（20日）於主場深水埗運動場迎戰冠忠南區，並找來《試當真》許賢擔任嘉賓，在821名球迷見證下，南區以4：1大勝深水埗，今夏上任主教練的楊正光相隔3年再執教港超隊旗開得勝，他賽後稱滿意球隊整體表現。

兩軍今季皆換上新主教練，主場的深水埗由助教鄧冠研接替郭嘉諾出任主教練，作客的冠忠南區則由楊正光「走馬上任」。而南區原將川瀨浩太放在正選名單，惟這名日籍中堅賽前熱身時受傷，南區最終改由古安奴正選上陣。

開賽初段，南區錯失先開紀錄的機會，史提芬彭利拿扭過門將奧力斯傳中，惟艾華的頭槌攻門被昨取得特區護照的尼高拉斯護空門。南區及後在20分鐘先開紀錄，臨危受命的古安奴接應陳傲軒傳中頂成1：0，及後史提芬彭利拿在10分鐘後替球隊擴大領先優勢，南區半場領先2：0。

易邊後，後備入替的李小恆傳中導致深水埗中堅陳靜謙「擺烏龍」。及後深水埗雖有鄧子均「破蛋」，兼射入個人港超首個入球，但南區亦有艾華「埋齋」，作客的南區終以4：1擊敗深水埗，全取3分。

此役是南區主教練楊正光相隔3季後再執教港超隊，並旗開得勝，賽後他表示滿意球員整體發揮，「這是一個滿意的比數，球員進攻發揮的不錯，對比上季，我們的用波沒有那麼單調，亦有更多配合，但後防有失誤，我們會再作檢討及改善」。

至於東方則在主場旺角大球場憑馬高斯、黃皓雋及高素巴耶夫的入球，以3：0擊敗香港U23。

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