英超︱曼聯作客吞熱刺兩蛋　坦夏格批麾下把握力不足　不滿球證未判12碼 (16:06)

主場的熱刺今仗正選作出兩個變動，包括由柏度樸路及柏比沙亞取代艾馬遜及奧利華史基普，作客的曼聯則續用上仗勝利11人。

曼聯上半場初段較多攻勢，惟華拉尼的頭槌攻門及拉舒福特的半單刀機會皆未能考驗熱刺門將古里莫維卡里奧。及後阿歷真度加拿祖禁區外起腳，省中禁區內的熱刺後衛基斯甸羅美奧的手部，惟球證奧利華及視像裁判（VAR）均沒有表示。而熱刺偶有的反擊亦極具威脅，當中柏比沙亞細禁區頂的起腳被曼聯門將奧拿拿樸出，柏度樸路禁區頂勁射又中楣，雙方半場互無紀錄。

易邊後4分鐘熱刺先開紀錄，古路施夫斯基右路傳中，省中利辛度馬天尼斯改變方向，伏兵在尾柱的柏比沙亞勁射破網。及後「紅魔」錯失扳平機會，先有安東尼禁區外勁射中柱，及後卡斯米路頭槌攻門被維卡里奧擋出底線。加上利辛度馬天尼斯在83分鐘的烏龍球，熱刺最終兩球淨勝曼聯。

坦夏格賽後不滿羅美路的手球未判12碼，「我們值得一個12碼，不明白為甚麽最終球證沒有判罰。這絕對是12碼，他（羅美路）的手改變了皮球方向，而且手亦高過身體」。而曼聯整場比賽22次起腳僅有6次命中目標，坦夏格稱這就是為何球隊需要買入賀隆特，「我們在上半場製造不少攻勢，但我們必須把握機會，很明顯這解釋了為甚麽我們要買前鋒，如果一切順利，賀隆特即將復出，球隊將有更多球員分擔入球」。

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