劍擊︱佘繕妡主場女重個人賽摘金　轉任全職運動員認需時適應 (20:30)

世界排名第25位的佘繕妡一路過關斬將，先在8強以15：6擊敗上周於青少年劍擊錦標賽封后陳海琳，及後於4強及決賽皆以15：7，分別擊敗港隊隊友陳渭泠及連翊希封后。

早前在成都世界大學生運動會女重個人賽摘金的佘繕妡，賽後稱近日身體感到不適，但仍滿意自己的表現。而她又透露最近正式休學成為全職運動員，還在模索全職的生活模式，「始終才剛開始了一個月，而且多數時間都在外訓練，很期待未來在港和教練及隊友，一起訓練的日子」。

男子組方面，香港「一哥」何瑋桁繼6月康文盃後再次於本地賽奪冠，沿途輕鬆晉級，及後於4強面對同出戰亞運個人賽的吳浩天，終在「決一劍」以14：13擊敗對方，再於決賽以15：4輕勝甘俊豪奪冠。何瑋桁稱滿意自己表現，並為連續在本地賽奪冠感高興，「我印象中這是我第一次連續兩次奪冠，但目標還是放在下月的杭州亞運，希望個人賽可以打入前8，團體賽可以有獎牌」。

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